De valer 50 millones en Napoli, esto costaría el prime de Hirving Lozano en 2025

Hirving Lozano fue uno de los jugadores mexicanos más prometedores de los últimos años y muchos se ilusionaron cuando dio el salto al Napoli en el año 2019. En agosto de ese año, los italianos desembolsaron 50 millones de euros por el delantero con pasado en Pachuca, equipo que espera por el regreso de Héctor Herrera . Sin embargo, con los valores actuales, el valor del ‘Chucky’ sería distinto en 2025.

Con ayuda de la inteligencia artificial, se pudo dar a conocer que el prime del ‘Chucky’ Lozano costaría unos 75 millones de euros en 2025, siendo uno de los jugadores más caros de Europa. Para dar contexto, cracks como Luis Díaz (Colombia), Nico Williams (España) o Rafael Leão (Portugal) cuestan 70 millones. Por otro lado, Raúl Jiménez no es el jugador mexicano más caro en la actualidad .

Gracias a su perfil de extremo veloz, desequilibrante, figura en selección, con números goleadores en Eredivisie (jugaba en PSV) y buen Mundial, harían que el valor de Lozano esté por las nubes en la actualidad, siendo uno de los mejores jugadores en su posición. Sin embargo, la realidad del mexicano es totalmente distinta.

El valor de mercado de Hirving Lozano en 2025

Lejos de estar en su mejor nivel, el ‘Chucky’ Lozano dejó Europa para probar suerte en la MLS y hoy en día juega para el San Diego FC, nueva franquicia en la liga de Estados Unidos. Esto afectó en su valor de mercado, ya que según Transfermarkt, su precio actual es de solo 10 millones de euros. A pesar de que tiene 30 años, el mexicano ha bajado considerablemente su nivel.

Los números del ‘Chucky’ Lozano en San Diego

Desde su llegada a la MLS a principios de este 2025, Lozano ha jugado un total de 27 partidos con la playera del San Diego. En ellos, ha logrado marcar 9 goles y repartir 7 asistencias. Si bien no son números bajos, el ex Pachuca dejó la élite de Europa para jugar en Estados Unidos, por lo que la exigencia es menor.