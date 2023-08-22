¿Ese es tu ídolo? Cristiano Ronaldo EMPUJA a un “fan” que le pedía una foto en Arabia

Este martes 22 de agosto de 2023, Cristiano Ronaldo estalló en el terreno de juego y al momento de ir a los vestidores en el descanso pues terminó empujando a un “fanatico” que estaba tomandose una foto o video con su celular.

Fue en el partido de los Play-off de la Champions League AFC ante el Shabab Al-Ahli. Cristiano terminó el primer tiempo del encuentro bastante enojado pues hubo varias jugadas que eran penal y que los árbitros no terminaron marcando. El primer tiempo terminó empatado 1-1.

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Con el enojo del resultado y la mala marcación de los árbitros, Cristiano Ronaldo terminó empujando a un “fanatico” que se encontraba grabando o tomando foto en el paso hacia los vestidores. Es por eso, que con todo el enojo que tenía acumulado, CR7 terminó empujándolo con su brazo izquierdo.

Cristiano Ronaldo agrediendo a un fan que solo quería un saludo tras ir perdiendo al descanso… La que se liaría si fuera Messi.pic.twitter.com/DhO8qNYV7T — ‏ً (@amin_fcb10) August 22, 2023

Jugadas que hicieron molestar a Cristiano Ronaldo

Cristiano pidió varios penales claros, uno fue tras una clara mano dentro del área cuando el portugués contactó el balón con una tijera y el defensor brincó con las manos hacía arriba por lo que terminó desviando el esférico con su mano izquierda. A pesar de que la jugada fue bastante clara, el árbitro central no marcó nada.

Cristiano Ronaldo estaba a punto de meter el gol Puskas 2023 y un jugador del equipo contrario decidió hacerle un tapón estilo basket.



Cosas que solo pasan en la liga Arabe…pic.twitter.com/60N5i7vrjO — Will (@MrAngeloValdes) August 22, 2023

Otra de las jugadas que fue bastante polémica, fue en el tiempo agregado del primer tiempo. Ronaldo entró al área tras quitarse a dos defensores y terminó siendo derribado por el defensor central del Shabab Al-Ahli que ni siquiera hizo contacto con el esférico, por lo que todos esperaban que se marcara el penal pero nuevamente el árbitro dijo que siguieran jugando.

Cristiano Ronaldo tiene que agarrar a sus jugadores y largarse del estadio, que lo sancionen le metan 40 partidos y nos ahorramos esta basura de corrupción en el fútbol actual. pic.twitter.com/ato2ZXXrc9 — Jorge El Fantasma 🐢 (@JorgeGhostyutu) August 22, 2023

Para terminar con broche de oro, Cristiano Ronaldo consiguió el pase a la Champions League AFC tras lograr ganar 4-2 y en la última jugada logró cubrir el balón de buena forma y esperó la llegada de sus compañeros para asistir a Marcelo Brozovic en el minuto 97.

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