Video: El enfado de Cristiano Ronaldo con su hijo

Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador con el Al-Nassr este sábado, abriendo el marcador con un certero remate con la diestra frente al Al-Fateh en la eventual victoria de su cuadro. Más allá de la victoria muchas de las miradas se las llevó un incidente ocurrido previo al duelo, mientras el primer equipo le hacía pasillo a los miembros de la Sub 13, que recientemente salieron campeones de su categoría. El hijo de la leyenda portuguesa juega en dicho cuadro y no saludó a su padre como lo hicieron sus compañeros.

En un video compartido por la escuadra a través de redes sociales se puede ver el momento incómodo que se vivió. Mientras muchos jóvenes se acercan emocionados a saludar al ídolo, chocando las manos con el delantero, el hijo decide mantenerse un tanto alejado, algo que no dejó indiferente a CR7. Se ve claramente como el goleador le reclama a su muchacho por no hacer la fila como todos los demás.

Gol de Otavio: Al-Nassr 2-1 Al-Fateh| Jornada 20 Liga Saudí

Te puede interesar: Reportan complicaciones en la negociación de Carlos Vela con equipo de MLS

El ex del Real Madrid volvió a lucir todo su potencial sobre el rectángulo verde, abriendo la lata a los 17 minutos de acción con un disparo rasante que no le dio oportunidad al arquero rival. Ya son 21 las anotaciones en la presente temporada de la Liga Saudí, mismas con las que lidera la tabla de máximos romperredes en el campeonato. A inicios de mes cumplió 39 años de edad y no hay signos de que esté cerca del retiro.

🎬 نجوم الحاضـر .. يرحبـون بالمستقبـل 🤩

أبطالنا 💛👏 pic.twitter.com/xzklfjNfF0 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 17, 2024

Al-Nassr se ubica segundo en la general con 49 unidades, está a solo cuatro del líder Al-Hilal, que tiene un partido menos. La escuadra de Cristiano no pierde en liga desde el viernes 1 de diciembre del año pasado, cuando cayeron 0-3 ante el equipo de Neymar. A la postre, dicha derrota podría costarles el campeonato.

Cristiano Ronaldo marca primer gol de 2024

Cristiano Ronaldo hizo su primer gol de 2024 cuando abrió el marcador para el Al-Nassr ante el Al-Fateh en la Jornada 7 de la Liga Saudí. Los locales se llevaron el encuentro 2-1 y se acercan a lo más alto de la tabla.

Te puede interesar: La condición de Saúl ‘Canelo’ Álvarez para pelear en Arabia Saudita