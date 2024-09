¿Minimiza a Messi? Cristiano Ronaldo compara Euro con Mundial

Cristiano Ronaldo acaparó una vez más las portadas deportivas tras llegar a los 900 goles en su carrera profesional. El astro portugués sumó un nuevo logro y posiblemente también nuevos ‘haters’ tras una polémica declaración sobre el valor de un Mundial.

Tras el 2-1 de Portugal sobre Croacia en la UEFA Nations League, el delantero del Al-Nassr atendió a los medios de comunicación y lanzó una ‘bomba’ que puede traer muchas opiniones en el mundo del futbol. “Ganar una Eurocopa con Portugal equivale a ganar un Mundial. Ya he ganado dos trofeos para Portugal, algo que realmente quería. No me motiva eso. Lo que me motiva es disfrutar del futbol y los récords vienen de forma natural”, comentó el máximo goleador de la selección lusitana.

¿Siguiente compromiso de Cristiano Ronaldo?

El máximo romperredes del Real Madrid encabezará a Portugal en la segunda fecha de la UEFA Nations League contra Escocia el próximo domingo 8 de septiembre a las 12:45. Después de la fecha FIFA, el astro portugués regresará a la disciplina del Al-Nassr para encarar el juego contra el Al-Ahli de Roberto Firmino y Riyad Mahrez del viernes 13 de septiembre.

¿A cuántos goles está Messi de CR7?

Según los datos de Transfermarkt, el futbolista argentino registra 838 anotaciones contra los 900 de Cristiano Ronaldo. Por otro lado, el nacido en Rosario puede jactarse de haber ganado un Mundial, mientras que CR7 solo ha podido ganar la Eurocopa de 2016 y una Nations League.

Por otro lado, el Mundial de 2026 podría ser el último llamado para el ex futbolista del Manchester United de ganar la máxima competición a nivel internacional.

