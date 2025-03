El IMPRESIONANTE dato que confirma el gran momento de Cristiano Ronaldo

Para definir a Cristiano Ronaldo hace tiempo que se acabaron los adjetivos, el futbolista portugués de 40 años sigue haciendo goles constantemente y acecha los mil de carrera. Su más reciente anotación para el Al Nassr en la AFC Champions League contra el Esteghlal de Irán también representó un hecho histórico. Sucede que el veterano artillero ya ha convertido más veces después de cumplir los 30 años que antes.

Lo anterior es prueba de una longevidad al alcance de pocos, es también un reflejo de los grandes sacrificios que ha hecho con el pasar del tiempo para mantenerse en forma y poder competir al más alto nivel. Su gol más reciente fue uno que no se ve comúnmente en él, toda vez que decidió cobrar un penal en el primer tiempo a lo Panenka, provocando el estallido de la gradería local y ayudando a su equipo a avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Gol de Cristiano: Al Nassr 2-1 Al Shabab | Jornada 24 de la Liga Saudí

Fueron 463 los goles que festejó el histórico jugador antes de cumplir las tres décadas de vida; ya son 464 los que cantó desde aquel 2 de febrero de 2015, cuando apagó 30 velas en el pastel. No hay pruebas de que el ritmo de CR7 esté a la baja y buscará seguir haciendo daño ante portería rival para alcanzar los cuatro dígitos de por vida.

El astro portugués volverá a la acción el viernes durante la Jornada 25 de la Liga Saudí, Cristiano Ronaldo y compañía recibirán al Al-Kholood en busca de tres puntos más para seguir escalando posiciones, pues actualmente son cuartos de la clasificación con 48 unidades. Cabe mencionar que el otrora futbolista del Real Madrid comanda la lista de goleadores con 18 en la actual temporada.

Próximos partidos del Al Nassr de Cristiano Ronaldo

- Al Nassr vs Al-Khoolod, Jornada 25 de la Liga Saudí - viernes 14 de marzo, 13:00 hrs (TCM)

- Al Hilal vs Al Nassr, Jornada 26 de la Liga Saudí - viernes 4 de abril, 12:00 hrs (TCM)

- Al Nassr vs Al-Riyadh, Jornada 27 de la Liga Saudí - jueves 17 de abril, 12:00 hrs (TCM)

