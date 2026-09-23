Cristiano Ronaldo habla su futuro con Portugal: ''Puedo irme hoy mismo’’

Cristiano Ronaldo vivirá una nueva UEFA Nations League y a sus 41 años sabe que puede ser la última vez que defienda la camiseta de la Selección Nacional de Portugal. El máximo romperredes del Real Madrid no se esconde y reitera que el día que ya no 'requieran de él en el cuadro de su país'' dará un paso al costado.

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En conferencia de prensa previo al duelo ante Gales en la primera fecha del certamen europeo, CR7 fue tajante: “Si no cuentan conmigo, me puedo ir hoy mismo. No hay problema. Cuando sienta que no estoy haciendo nada, que no estoy aportando nada en la cancha, que no estoy marcando goles ni creando un buen ambiente, o que no me quieren acá, seré el primero en hacer las valijas y marcharme”, mencionó.

Por sí fuera poco, el canterano del Sporting de Lisboa reiteró que sus números lo respaldan para que sigán llamándolo: “Si sabés matemáticas, verás que sigo rindiendo bien y la diferencia que marco. El día que ya no cuenten conmigo, no hay problema, ayudaré a la selección nacional en lo que necesiten de mí, siempre seré el hincha número 1 de esta federación”, comentó el hpy goleador del Al-Nassr en la Saudi Pro League.

Le abre la puerta al retiro

A sabiendas que está en el tramo final de su exitosa carrera, el nacido en Fúnchal, Portugal, dio una pequeña pista sobre su adiós al terreno de juego profesional: “No lo sé, me gustaría saber la respuesta, pero no la sé. Aprendí a vivir el momento a principios de mis treinta, así que no lo sé. Pero es muy posible que este sea el último año. Les avisaré cuando sea mi último partido”, finalizó.

Portugal recibirá a su similar de Gales en el Estadio Jose Alvalade, cancha que le trae muy gratos recuerdos debido a que es el estadio del Sporting de Lisboa, club que lo vio nacer futbolísticamente hablando. El cotejo está programado para este jueves 24 a las 12:45 pm (hora de la Ciudad de México).