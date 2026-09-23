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¡Emotivo reencuentro! De ser pupilo de Miguel Herrera a ser directivo de Rayados

Después de dos décadas, Walter Erviti se volverá a ver las caras con uno de los técnicos que mejor lo hizo jugar en su etapa en los Rayados de Monterrey

Miguel Herrera
Miguel Herrera|Getty Images

Escrito por: Álvaro López Sordo

El enfrentamiento entre el Atlante contra los Rayados de este fin de semana contará con un emotivo reencuentro de Miguel Herrera con quien fuera uno de los jugadores que más hizo brillar en su etapa en la que dirigió al conjunto regiomontano. Se trata de Walter Erviti, que ahora se desempeña como director deportivo del Monterrey, pero que hace más de dos décadas se afianzó como uno de los futbolistas más destacados del club desde que el “Piojo” tomó al equipo en 2004.

Walter Erviti y Leandro Gracián
Walter Erviti y Leandro Gracián|Crédito: @leandro_gracian / Instagram

Sin embargo, ahora se verán las caras como rivales, en un compromiso en el que los “Potros de Hierro” contará con la localía en busca de regresar a la senda del triunfo, mientras la “Pandilla” llegará con motivación después de vencer al Cruz Azul.

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La etapa juntos en Monterrey

Miguel Herrera todavía es muy recordado por su etapa en Rayados que comenzó a mediados del 2004 y terminó en 2007, años en los que armó un equipo muy ofensivo que solo pudo conseguir los subcampeonatos en los torneos Apertura 2004 y Apertura 2005.

Dentro de ese grupo, Erviti fue de los jugadores más destacados con actuaciones completas en diferentes posiciones dentro del campo. Incluso el exfutbolista argentino ha reconocido en diferentes entrevistas lo atractivo de la propuesta que sostuvo el “Piojo” durante dicha gestión y que además aprendió del manejo que tenía dentro del vestidor, que a la postre le sirvió cuando comenzó su carrera en los banquillos.

Las coincidencias con el Atlante

Curiosamente, Walter Erviti cuenta con varias curiosidades con el Atlante, ya que fue en un partido contra los “Potros de Hierro” en el que debutó con los Rayados y en el que además anotó su primer gol con el equipo, en un encuentro disputado en agosto de 2002.

También el argentino tuvo un paso en el conjunto azulgrana durante la temporada 2013-2014 después de que dejó al Monterrey en 2008 para volver al futbol de su país. Este fue su último club en México en una breve etapa que aún recuerda con cariño.

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