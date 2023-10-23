Cristiano Ronaldo presente en la Copa Mundial de Esports

El portugués Cristiano Ronaldo, jugador del equipo de Al-Nassr, fue invitado de honor en el lanzamiento de la primera Copa Mundial de Esports.

El evento fue anunciado por el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y será organizado anualmente en el reino árabe a partir del verano de 2024.

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La Copa Mundial "será una importante plataforma que contribuya a elevar el nivel del sector de juegos y deportes electrónicos que están en desarrollo", al tiempo que "asentará el estatus de Arabia Saudita como destino pionero para las competiciones deportivas y mundiales más destacadas", se publicó en un comunicado oficial.

El anuncio se produjo durante la Conferencia del Nuevo Deporte Mundial, acogida por el reino saudí con la asistencia de líderes del sector deportivo, como el astro portugués o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y de los juegos electrónicos del mundo.

Bin Salmán, apasionado declarado de los videojuegos, anunció también la creación de la Fundación de la Copa Mundial para Deportes Electrónicos, sin ánimo de lucro, que se encargará de organizar el campeonato y será "el motor que llevará a este sector a una nueva fase de colaboración" entre los socios y entidades competentes de los juegos y deportes electrónicos.

Riad se convierte en la capital de juegos electrónicos

Arabia Saudita estima que el torneo aportará alrededor de 13,328 millones de dólares al producto interior bruto (PIB) en 2030, además de proporcionar más de 39,000 nuevas oportunidades de trabajo en el sector", lo que "convertirá Riad en la capital de juegos electrónicos".

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En el mes de agosto, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) anunció la creación de la empresa de inversiones deportivas SRJ, cuyo objetivo es la compra y creación de nuevos eventos deportivos y derechos comerciales de competiciones deportivas.

Entre sus últimas adquisiciones, se encuentran dos empresas de Esports con las que formó un grupo para buscar el liderazgo en el sector, o el 100 % de la empresas del club de futbol inglés Newcastle United, en 2021.