Cristiano Ronaldo o Lionel Messi; ¿quién tendría más GOLES si no se contaran los tantos de PENAL?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son, en estos momentos, los jugadores en activo con más dianas acumuladas a lo largo de su carrera, por lo que es muy probable que tanto el lusitano como el argentino superen la barrera de las 1,000 dianas antes de confirmar su retiro de las canchas.

Ahora mismo es Cristiano Ronaldo quien suma más goles en relación a Lionel Messi gracias a su paso por equipos como el Real Madrid, el Manchester United, la Juventus, el Sporting y el Al Nassr. Ahora bien, ¿cuál sería la comparación si se eliminan los goles de penal entre ambos?

¿Quién tiene más goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi si se eliminan los penales?

Para nadie es un secreto que parte de los enormes números de ambos elementos derivan de la forma en cómo aprovechan los balones parados, y es precisamente aquí en donde Cristiano Ronaldo sobresale del resto, al menos, de acuerdo con lo dicho por la Inteligencia Artificial Grok.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Hey @grok, remove and leave non-penalty goals

Wanna check something pic.twitter.com/3XwcTbA3Ba — Hater (@mcfcHQ_) August 3, 2026

En estos momentos, Cristiano Ronaldo suma un total de 976 anotaciones contando su etapa a nivel clubes y selección, mientras que Lionel Messi queda en el segundo lugar al registrar 919 dianas hasta ahora; sin embargo, las cosas darían un cambio radical si se eliminan los tantos de penal.

Y es que, según indica la Inteligencia Artificial, si se eliminan los goles de penales de ambas estrellas Cristiano Ronaldo quedaría con un total de 792 dianas, mientras que Lionel Messi ascendería al primer puesto de esta clasificación al acumular 805; es decir, 13 más que el portugués.

¿Qué jugador tiene más goles a nivel Selección?

La competencia entre ambos jugadores no solo se refleja a nivel clubes, sino también en sus respectivas selecciones. Y es que, mientras Cristiano Ronaldo acumula 146 tantos con el combinado de Portugal, Lionel Messi ostenta 125 dianas cada que se pone la casaca albiceleste.