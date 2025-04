El mensaje de Cristiano Ronaldo tras perder con el Al-Nassr ante Julián Quiñones

Este viernes 18 de abril del 2025, el conjunto del Al-Nassr de Cristino Ronaldo terminó perdiendo 2-1 ante el Al Qadisiya de Julián Quiñones en la Jornada 28 de la Liga Saudí. Los anotadores del partido fueron: Turki Al-Ammar al minuto 35, Sadio Mané al 84 y Aubameyang al minuto 87.

Tras la derrota, el portugués no dudó en mostrar su liderazgo y mandó un mensaje en sus redes sociales para toda la afición y sus compañeros de equipo.

Era un partido clave para ambos equipos que siguen con las intenciones de poder pelear por el título y tras la derrota del Al Ittihad, puntero de la competición, sumar tres puntos era clava para acercarse. Con la derrota del Al-Nassr, el equipo se aleja un poco de las aspiraciones del título pero se mantiene en la lucha.

Cristino Ronaldo, mostró su liderazgo y al finalizar el encuentro compartió un mensaje en sus redes sociales detallando que cada oportunidad es un juego para crecer juntos.

“Cada juego es una oportunidad para crecer. ¡Juntos, @AlNassrFC!”.

