Cristiano Ronaldo: “No hago dieta, esto es lo que como por las mañanas para estar saludable”

Cristiano Ronaldo, quien ya ve más cercas el retiro, es uno de los futbolistas que más cuida su alimentación; por ello, el cuerpo atlético que tiene a los más de 40 años es resultado de una buena alimentación y de ejercicio todos los días, tanto en sus entrenamientos como en el gimnasio. Pero lo que más llama la atención es que el portugués no realiza una dieta, ya que para él comer bien es un estilo de vida.

De acuerdo con Giorgio Barone, exchef del "Comandante", el jugador realiza 6 tiempos de comida, siendo el desayuno uno de los más importantes para mantenerse saludable. El capitán de la Selección de Portugal, quien es alcanzado por Julián Quiñones, desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar. Lo destacable de su alimentación es que ingiere comidas cada 3 o 4 horas.

El capitán de la Selección de Portugal desayuna huevos, aguacate y café, pero sin agregarle lácteos ni azúcar.|Cristiano Ronaldo

En las comidas, Ronaldo evita productos elaborados con harina, como pasta o pan, y basa su alimentación en pollo, pescado y verduras, priorizando siempre la proteína.

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¿Cuántas calorías consume al día Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con un artículo del portal Nutritiomem, CR7 consume al día alrededor de 3200 calorías, por lo que su dieta no es restrictiva, sino todo lo contrario, es alta en proteína. Lo anterior, ya que el futbolista las consume debido a sus actividades diarias, como entrenamientos y ejercicios en el gimnasio.

Es por ello que la página especializada en nutrición recomienda no replicar el mismo plan alimenticio de Cristiano, ya que el portugués es un deportista de alto rendimiento y cada uno de los cuerpos requiere de diferentes comidas para poder llegar al peso ideal.

¿Cristiano Ronaldo rompe la dieta?

En una entrevista para el canal de YouTube de Edu Aguirre, Ronaldo confesó que no sigue una dieta como tal e incluso no le agrada la palabra. Es decir, el Comandante puede llevar un plan alimenticio al pie de la letra, pero si le apetece una hamburguesa por la noche, se la come sin ningún remordimiento, ya que debe haber un balance. El portugués puso un ejemplo referente a la comida, pues dijo que si una de sus hijas le ofrecía un dulce, no lo despreciaría.