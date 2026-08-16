Cristiano Ronaldo revela a qué se dedicará luego de anunciar su retiro y no tiene que ver con futbol

Cristiano Ronaldo podría estar muy cerca del fin de su carrera y así lo reveló en una reciente entrevista. El crack portugués mostró estar vigente a pesar de tener 41 años, siendo titular con la Selección de Portugal durante el Mundial 2026. Sin embargo, la leyenda del Real Madrid dejó abierta la posibilidad sobre un retiro una vez concluya el último semestre del año.

“Este es probablemente mi último año de futbol y quiero dejar un legado espectacular. Tengo mi futuro todo planeado”, fue lo que expresó de forma sorprendente en una entrevista con Vogue. En este contexto, muchos aficionados comenzaron a preguntarse qué hará ‘CR7’ una vez deje el futbol y fue el propio futbolista quien reveló los planes que tiene a futuro.

Cristiano Ronaldo y sus planes a futuro en caso de dejar el futbol

A diferencia de otros jugadores, Cristiano aseguró que no se quedará sin actividad, sino que tiene en mente varias alternativas para mantenerse ocupado y disfrutar de una nueva etapa de su vida.

Cristiano Ronaldo rompió la maldición y consiguió su primer gol en rondas eliminatorias de una Copa Mundial de la FIFA al empatar el duelo contra Croacia|Cristian De Marchena

“Tengo tantas cosas que me mantendrán ocupado que es difícil decirte solo una cosa. Porque el futbol puede dejar un gran vacío, tienes que llenar tu tiempo de diversas maneras, no solo una”, fue lo que comenzó diciendo el delantero.

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Luego, reveló cuáles son sus planes cuando el futbol ya no sea parte de su día a día: “También divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he ganado, lo que hemos ganado. Porque después de todo han sido 25 años con mucho sacrificio”.

Hasta cuándo tiene contrato Cristiano Ronaldo con Al Nassr

Cristiano Ronaldo tiene contrato con Al Nassr hasta el 30 de junio de 2027. El delantero portugués renovó su vínculo el 26 de junio de 2025 por dos temporadas, asegurando su permanencia en Arabia Saudita más allá de los 42 años.

|REUTERS

Sus recientes declaraciones abren la posibilidad de que no complete el acuerdo firmado. Si decide retirarse al terminar 2026, Cristiano deberá negociar una rescisión anticipada con Al Nassr, ya que todavía le quedarían seis meses de contrato.

Por el momento, el atacante continuará formando parte del conjunto saudí durante la temporada 2026-27. Uno de sus grandes objetivos antes de colgar los tacos será alcanzar los 1,000 goles oficiales, cifra de la que se encuentra cada vez más cerca.