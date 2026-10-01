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NO ES BROMA: Poblanos se reúnen para despedir a Cristiano Ronaldo, tras su salida de la Selección de Portugal; VIDEO

Cerca de 200 aficionados se reunieron en Puebla para vitorear a Cristiano Ronaldo, en medio de la polémica que provocó su salida de la Selección de Portugal

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Poblanos se reunieron en el centro de la capital del estadio para apoyar a CR7.

Escrito por: Redacción Azteca Deportes

Mientras en Copenhague Cristiano Ronaldo dejaba la concentración de Portugal en medio de una de las mayores polémicas de su reciente historia con la selección, a miles de kilómetros de distancia un grupo de aficionados decidió hacer algo mucho más sencillo. Reunirse para despedirlo.

La escena ocurrió en Puebla, donde alrededor de 200 personas se congregaron para vitorear al astro portugués y corear su tradicional “Siuuu”, de acuerdo con la cuenta de Instagram Yuyu Oficial, que difundió imágenes del encuentro.

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Los aficionados, identificados en la publicación como “bicholovers”, convirtieron la posible despedida de Cristiano de la selección portuguesa en una celebración. Camisetas, gritos y el característico salto del delantero aparecieron en una reunión que tiene un ingrediente curioso pues ocurrió en Puebla mientras en Portugal todavía intentan descifrar qué pasó realmente con su capitán.

Puebla despide a Cristiano Ronaldo en medio de la polémica

La reunión de los aficionados poblanos llegó apenas unas horas después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración de Portugal en Copenhague.

El delantero tomó la decisión después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus y de una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol. La federación confirmó posteriormente que el atacante dejó la concentración, aunque no explicó las razones de su salida.

Ronaldo tampoco dio todos los detalles. En un mensaje publicado en sus redes sociales aseguró que, “a su debido tiempo”, contará a los portugueses las razones que lo llevaron a abandonar la concentración. Tampoco anunció un retiro definitivo de la selección, por lo que su futuro con Portugal permanece abierto.

Mientras el futbol portugués intenta entender la decisión, en Puebla la noticia produjo una reacción completamente diferente.

La ciudad ya tiene una historia particular con el fenómeno Cristiano Ronaldo. En 2025, aficionados poblanos organizaron una celebración masiva por el cumpleaños 40 del portugués, mientras que para 2026 sus seguidores incluso impulsaron un nuevo intento de reunir aficionados para realizar el “Siuuu” de manera multitudinaria.

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