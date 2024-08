¿Llega hasta el Mundial de 2026? Cristiano Ronaldo revela su futuro con la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es un jugador muy influyente con su equipo en cada partido que disputa. El delantero mostró en la Eurocopa 2024 que aún puede aportar mucho en el ataque de la Selección de Portugal.

Estando a cuatro días de que Roberto Martínez anuncie la lista de convocados para los próximos dos partidos de la Selección de Portugal de la fecha FIFA, la cual se va a disputar del lunes 2 de septiembre hasta el jueves 12 de septiembre, Cristiano detalló que quiere seguir en la Selección.

Mayweather realiza entrenamiento en México previo a enfrentar a John Gotti

Te puede interesar: ¿Feyenoord o Premier League? Santiago Giménez habría dado una respuesta definitiva a la oferta del Nottingham Forest

¿Llega al Mundial de 2026?

Ronaldo reveló este lunes 26 de agosto del 2024, en una entrevista exclusiva al canal portugués NOW, que quiere poder jugar la Liga de Naciones con Portugal y que el momento que decida dejar la Selección no le avisará a nadie y será una decisión espontánea de su parte pero muy meditada.

“Cuando deje la selección, no avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada. Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la Liga de Naciones y me gustaría mucho jugar”.

Por el momento, Cristiano quiere seguir jugando con su selección y estando a dos años, es posible que pueda mantenerse en buena forma para disputar el que sería su último Mundial, la edición de 2026. Además, detalló que el día que decida retirarse, no ve por el momento posible terminar siendo entrenador.

“En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”.

Resumen: Floyd Mayweather vs John Gotti III

Te puede interesar: París 2024: Atletas de Corea del Norte podrían enfrentarse a severos castigos por selfie con surcoreanos