Cristiano Ronaldo da IMPORTANTE ANUNCIO sobre su futuro con la Selección de Portugal

Antes de que la Selección de Portugal anuncie en los próximos días su convocatoria para los partidos del cuadro luso en Fecha FIFA, Cristiano Ronaldo dio un anuncio sobre su futuro, el cual será considerado por el técnico Roberto Martínez.

Cristiano Ronaldo no pudo llevar a Portugal al título de la Eurocopa 2024, sin embargo, y pese a no poder marcar goles, solo en tanda de penales, reveló que quiere volver a la Selección de Portugal.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo aseguró que cuando se retire de la Selección lo hará de una forma discreta. “Cuando deje la selección, no le avisaré a nadie de antemano y será una decisión muy espontánea por mi parte, pero también muy meditada”, dijo en entrevista para el canal NOW en Portugal.

Sin embargo, el delantero luso aseguró que sueña con seguir aportando a la Selección de Portugal en los próximos partidos

“Pero ahora mismo, lo que quiero es poder ayudar a la selección en sus próximos compromisos. Tenemos por delante la UEFA Nations League y me gustaría mucho poder jugar (con la selección)", aseguró el portugués.

Cristiano Ronaldo, quien ha ganó la Eurocopa con Portugal y que ha llegado a la Semifinal en el Mundial, ha marcado 130 goles con el cuadro luso.

¿Cristiano Ronaldo quiere ser DT?

El delantero luso aseguró que por ahora no piensa en ser director técnico cuando se retire del futbol.

“En mi mente, por el momento, no pasa (la posibilidad de) ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza. Me veo haciendo otras cosas fuera del futbol”, reveló el delantero del Al Nassr.

