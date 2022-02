¡No lo quiere nadie! Mason Greenwood perdió todos sus patrocinios

Mason Greenwod ha sido el centro de escándalos dentro de la Premier League , esto después de ser acusado por Harriet Robson, su expareja, de agresión física y violación. El futbolista fue detenido por la policía inglesa y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, pero su carrera profesional con el Manchester United llegó a su fin.

El joven de 20 años debutó con los “Red Devils” en 2019 y en 129 partidos marcó 35 goles. Su contrato estaba firmado al menos hasta 2025, pero el equipo de Old Trafford rescindió del mismo. Esta no fue la única medida que tomó el club, ya que retiró todos los productos del delantero de sus tiendas, así como ofrecerle a los aficionados que tenían sus playeras el cambio gratuito. También, varios de sus compañeros lo eliminaron de sus redes sociales, entre ellos destacan Cristiano Ronaldo, Jesse Lingard, David de Gea, Edinson Cavani y otros.

A Greenwood lo sacaron hasta del ¡FIFA 22!

Han sido varias empresas las que condonan las acciones de Greenwood, tal es el caso de Nike, la marca que lo vestía. Una voz autorizada de la compañía anunció que el patrocinio se terminó, y que ya no es un atleta de Nike. EA Sports también le dio la espalda, se anunció su eliminación del FIFA 22 y a este se le unió la compañía de videojuegos Konami, quienes confirmaron que lo removerían del eFootball “debido a las serias acusaciones realizadas”. En el PES 2021, la versión para celular tampoco se podrá adquirir al jugador, pero si ya era parte del equipo, no lo perderían. Además, patrocinadores del club como TeamViewer y Cadbury comunicaron que el futbolista no aparecerá en sus campañas.

Harriet Robson, la víctima, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto. Agradeció el apoyo que ha recibido y decidió tomarse un descanso de redes sociales.