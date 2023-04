La crítica te motiva a crecer: Canelo y Chicharito lo comparten

Javier ‘Chicharito’ Hernández y Saúl ‘Canelo’ Álvarez son dos de los deportistas mexicanos que han logrado llevar su carrera al nivel más alto que cualquiera podría soñar.

El boxeador tapatío se convirtió en el primer latinoamericano en unificar títulos en alguna división. Y es uno de los deportistas mejor pagados del mundo, campeón indiscutido en los Supermedianos y toda una figura en el pugilismo.

Del otro lado está el delantero que es el máximo anotador de la selección mexicana, tuvo la fortuna de jugar en Europa en dos de clubes con más historia como el Manchester United y el Real Madrid.

A Chicharito siempre se le ha visto muy activo en las redes sociales y diferentes plataformas entre ellas twitch donde en una sección llamada “El Olimpo” donde están los dioses, invitó al Canelo Álvarez para hablar de carrera y diferentes temas.

Además de hablar de lo mucho que se admiran mutuamente y de que los dos han puesto en alto el nombre de Guadalajara, Jalisco y de México comentaron sobre las fuertes críticas que han recibido a lo largo de los años.

“Hemos vivido tantas críticas, no sólo por el éxito, ni por conseguir los sueños que nos hemos planteado, sino también por vivir nuestras vidas.”, señaló Chicharito.

Canelo afirma que las crítica nunca se van acabar

“Lo de las críticas la verdad eso nunca se va a acabar, pero yo siempre he dicho que qué bueno que hay críticas porque si no hay críticas quiere decir que no estás haciendo nada.”, añadió Canelo.

“Nadie nos prepara para la fama, nadie nos prepara para estar en el ojo del huracán”, adjuntó el delantero del LA Galaxy.

“Recuerdo perfectamente que siempre decían ‘no pues le ponen un peleador y no lo quiere enfrentar’. Lo enfrentaba y le ganaba y siempre había otro peleador que le tenía miedo, lo enfrentaba le ganaba y siempre había crítica tras crítica. Al final de cuentas, siempre le gane al mejor siempre habrá críticas, me ponen a uno y que es un bulto. Entonces yo dije saben que yo voy a hacer lo que estoy haciendo porque al final los números hablan.

Te motivas a mejorar, te motivas a ser mejor cuando no hay competencia te empiezas a hacer conformista. Pero cuando existe la crítica, eso te motiva a crecer y por eso crecemos en lo nuestro”, apuntó Canelo Álvarez.

Por su parte, Chicharito Hernández comentó, “Yo siempre anotaba goles por todos lados y siempre decían que estuvo muy fácil o que no contaba o que venía de la banca”

“Otros deportistas dicen no es que en nuestros tiempos era más difícil, en nuestros tiempos si peleábamos contra los mejores, después veo los récords y pues no veo muchos”, finalizó Canelo.