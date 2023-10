Cobertura Croacia vs Turquía EN VIVO | Eliminatorias EURO 2024

¡Juega Turquía! Con este polémico XI debutará Vincenzo Montella vs Croacia. Increíble que siga Cenk Özkaçar por el lateral izquierdo después de su partido vs Armenia.



Samet Akaydin, que no juega nada en Fenerbahçe, también será titular. Ismail Yüksek será merecidamente titular.