Crossover entre Elden Ring y el Señor de los anillos

El primer fin de semana de septiembre vivimos el gran estreno de los primero dos capítulos de, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, los fanáticos los han recibido con mucha alegría y el youtuber Garden Eyes nos muestra un increíble mod de Sauron como personaje jugable dentro de Elden Ring.

LORD OF THE RINGS MEETS ELDEN RING! - Sauron Armor Mod Showcase

Armadura de Sauron en Elden Ring

Esta armadura la puedes conseguir comprándola en el Patreon de MaxTheMiracle donde podrás tener acceso a diferentes mods dentro de Elden Ring.

Ese mismo fin de semana se esperaba que fuera lanzado El señor de los Anillos Gollum un videojuego que nos narraría la historia de este personaje que esta traumado por conseguir uno de estos anillos, la hsitoria nos narra toda la tercera edad de las 3 edades en el cuento de fantasía.

A message to our community pic.twitter.com/OCndSNXfVW — Daedalic Back from Gamescom (@daedalic) July 25, 2022

Por desgracia el juego se retrasó hasta nuevo aviso dejando a los fanáticos muy desilusionados por los diferentes percances que ha sufrido esta entrega, sin duda alguna los avances y la jugabilidad que han mostrado se ve fascinante, dejando en claro que será un videojuego en tercera persona donde explotaremos nuestras habilidades de sigilo dentro de paisajes muy detallados.

Mods de Elden Ring

Uno de los mods más bizarros que podemos ver en la cuenta de Graden Eyes es donde controla a Sora de Kingdom Hearts, lucha contra el genio de la lampará de Aladino, como si eso no fuera suficiente también nos encontraremos a muchas Pepa Piggs en el suelo que querran terminar con su vida, por suerte cuenta con un ataque de My Little Pony con el que logrará salir del problema.

Crossover entre Elder Ring, Aladín y Kingdom Hearts con un toque bizarro

Disfruta de un sinfín de mods dentro de su canal de YouTube, Elden Ring es un título que sigue sorprendiendo a millones de jugadores, una historia que te sacara una sorpresa nueva cada vez que lo juegues, una de las entregas que se perfila fuerte para ganar el juego del año.