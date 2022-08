Los 10 crossovers más sorprendentes en el mundo de los videojuegos

Es muy común ver que crossovers en ciertos videojuegos y más si una película o serie está en tendría, las expansiones pueden ir desde el personaje principal, hasta la pura skin de un arma adaptada a la película.

Te traemos los mejores 10 crossovers más épicos en los videojuegos, desde combinaciones de shooters con peleas y anime dentro de ciertos juegos.

-Dead or Alive 4: Master Chief se unió a un juego de peleas muy reconocido.

Crossovers en videojuegos

-Soul Calibur: Otro título de pelas muy reconocido recibió a dos grandes personajes del universo de Star Wars como Yoda y Lord Vader.

-Mortal Kombat 11: Este juego ha recibido muchos personajes de diferentes películas de terror, pero la que se llevó la gran sorpresa para los fans fue Michael Myers.

-Rayman Rabbids: Los conejos de Ubisoft son muy conocidos por sorprender en los títulos de Mario Bros, pero fue la llegada a Rayman la que dejo a todos muy felices con sus múltiples minijuegos llenos de acción.

-Juegos Olímpicos de Mario: Dos personajes muy amados en el mundo de los videojuegos se unen para los Olímpicos con una entrega especial donde une a Mario y Sonic en una sola plataforma.

-Poker Night at The Inventory: Este título de Poker une diferentes personajes como Cup Head y Five Nights at Freddy en una mesa para jugar unas rondas de cartas.

-Punch-Out!!: Una saga de juegos de box lanzado en 1983, suma a Donkey Kong como personaje al que tendremos que vencer.

-Forza Horizon 3: El Warthog de Halo lo podrás meter a competir en contra de los coches más lujosos y rápidos de Forza.

-Injustice 2: DC logro meter a las Tortugas Ninjas al juego.

-Tony Hawk’s Pro Skater 2: La famosa saga de Tony Hawk´s realizo crossover mu6y bizarros uno de estos fue con Doom