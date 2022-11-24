César Montes ya tendría acuerdo con equipo europeo

Desde hace varios meses, el nombre del todavía jugador del Monterrey, César Montes ha sido vinculado con distintos clubes europeos, sin embargo, de acuerdo con periodistas de la radiodifusora española “Cadena COPE”, el zaguero que se encuentra disputando el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Mexicana ya tendría definido su destino.

En el programa “Tiempo de Espanyol” de este miércoles 23 de noviembre, el locutor Javier De Haro reveló que Montes habría llegado a un acuerdo con el Espanyol precisamente.

Según la información proporcionada, el arreglo consistiría en un préstamo de Rayados por lo que resta de temporada en la primera división española y aunque habría una opción de compra obligatoria, esta solo se haría válida si “Los Periquitos” logran permanecer en el máximo circuito para la próxima campaña.

Hasta la pausa invernal, los dirigidos por el entrenador español, Diego Martínez se encuentran ubicados en el lugar 16 de la tabla, dos puestos y un solo punto los separan de la zona de descenso actualmente.

¿Cuándo llegaría César Montes al Espanyol?

La historia entre el defensor mexicano y el cuadro catalán comenzó desde mayo, tema que también fue abordado por De Haro, quien especificó que en aquella ocasión, los equipos no lograron acordar los términos del movimiento y por ende, no pudo efectuarse.

Asimismo, el periodista europeo mencionó que, durante la visita de la Selección Azteca a Girona, España, para disputar los partidos amistosos previos al Mundial frente a Irak y Suecia, los padres del futbolista aprovecharon para tramitar el permiso de residencia de César en Barcelona.

De igual forma, contó que Héctor Moreno, quien fuera jugador de Espanyol en el pasado y actualmente comparte vestidor con Montes en Monterrey y la Selección, le dio buenas referencias de la escuadra europea.

También se detalló que la operación terminará de concretarse una vez que finalice el Mundial o la participación de México en el torneo. La firma de contrato también se daría hasta entonces.

