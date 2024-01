Cruz Azul anuncia un nuevo refuerzo para el Clausura 2024

Este viernes 12 de enero de 2024, el conjunto de Cruz Azul compartió en sus redes sociales un video en el que anuncian al último refuerzo extranjero que tendrá el equipo para el arranque del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

El entrenador Martín Anselmi, detalló que a pesar de la posible salida de Juan Escobar, no llegará ningún otro jugador extranjero de refuerzo. La razón y que aclaró en su conferencia de prensa que el hecho que para el próximo torneo bajará el número de futbolistas No Formados en México (NFM), por lo que se estarían adelantado a cumplir con esta condición y no buscarán llenar esta plaza para este certamen.

“Estamos conformes con el plantel, no significa que esté cerrado, porque puede haber algún mexicano que venga a complementarlo. Estoy feliz y contento con el plantel que tengo y sabemos que nada que se hizo bien es de un día para otro”, señaló.

En el video aparece el portero del equipo, Andrés Gudiño, en el que hace oficial la llegada del portero Kevin Mier al equipo. “Hola, que tal banda ¿Cómo están? Ya se los había presentado antes pero ahora lo hago oficial. Bienvenido Kevin.”

¡Gudi les tiene un anuncio! 👀



¡Bienvenido, Kevin! 🧤 pic.twitter.com/jFvSdD0CV0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) January 12, 2024

El nuevo refuerzo del portero, Kevin, decidió mandarle un mensaje a la afición “Ahí nos estamos viendo”. El director técnico, Martín Anselmi, decidió traerlo de refuerzo por lo que todo apunta que sería el portero titular del equipo.

¿Quién sería el delantero títular con los Pumas tras la llegada de Funes Mori?

Te puede interesar: Martín Anselmi revela si llegará algún refuerzo para suplir a Escobar

¿Cuándo debutaría Kevin Mier?

El portero ya tiene todos los documentos necesarios para poder tener minutos en la jornada uno de la Liga BBVA MX. El equipo de Cruz Azul regresa al Estadio de los Deportes para iniciar el torneo contra Pachuca. Encuentro en el que podría ser el arquero titular.

Resumen Al Nassr 3-1 Ettifaq | Jornada 18 Liga Saudí

Te puede interesar: ¿Bienvenido ‘Chicharito’? El movimiento de Chivas rumbo al Clausura 2014