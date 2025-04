¿Qué necesita Cruz Azul para terminar líder del torneo?

La Máquina de Cruz Azul se prepara para el cierre de torneo y con dos fechas por disputar aún tiene la posibilidad de ser líder del torneo Clausura 2025. A pesar de no sumar tres puntos el fin de semana y estar en el quinto sitio, los celestes aún tienen matemáticamente oportunidad de terminar la fase regular en lo más alto de la tabla.

Te puede interesar: ¡SERÍAN FICHAJES DE LUJO! Los dos refuerzos que busca Cruz Azul para el verano

Tigres 2-1 Rayados Resumen de la victoria de Tigres en el Clásico Regio | Presentado por McDonald’s

¿Qué necesita Cruz Azul para terminar líder?

Primero es importante aclarar que Cruz Azul no tiene en sus manos el liderato pero si existe una posibilidad de conseguirlo en estas dos fechas. Cruz Azul tendría que derrotar a León y a Toluca en sus próximos dos compromisos, y esperar que América no gane sus dos partidos restantes, Toluca no le gane a mitad de semana al Atlético de San Luis, y Tigres no gane sus dos partidos. De esa forma Cruz Azul terminaría con 35 puntos por encima de todos los demás clubes del futbol mexicano.

¿Qué tan grave fue la lesión de Gonzalo Piovi?

Gonzalo Piovi salió de cambio durante el partido frente al América este sábado; sin embargo parece que no fue de gravedad y fue más un tema de precaución.

“Vamos a ver cómo responde el cuerpo y vamos a hacer estudios a ver si sale algo, pero esperemos que no sea nada. Nos fuimos haciendo fuertes, de principio de torneo fuimos de menor a mayor, fuimos corrigiendo muchas cosas, pero lo importante es siempre mantener en lo defensivo el arco en cero, hoy se cumplió y por eso estamos muy contentos”, mencionó Piovi tras el empate sin goles en contra del América.

Te puede interesar: ¿Un bombazo en puerta? Cruz Azul se prepara para un AMBICIOSO fichaje