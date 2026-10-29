Cruz Azul blindará a uno de sus referentes en este Apertura 2026; pronto acaba su contrato

El semestre de La Máquina está cerrando con buenos resultados, aunque deben concretar esas sensaciones con las 3 jornadas restantes. Ante eso, Cruz Azul ya se encuentra en la planificación del futuro inmediato y por eso Andrés Montaño es un nombre de interés. El mediocampista mexicano está tomando un protagonismo inesperado y por ello habría noticias para la afición al final del torneo.

¡Universidad del Pedregal quiere conquistar el Intercolegial! | Intercolegial 4 by AZE

¿Cruz Azul renovará a Andrés Montaño?

A principio de temporada y parte de la mitad del Apertura 2026 se hablaba de Andrés Montaño como un futbolista olvidado en el plantel del campeón del futbol nacional. Se habló de la lesión de gran duración que interrumpió su llegada a Cruz Azul… pero hoy la directiva está contenta con él y tienen serias intenciones de extenderle su contrato.

Aunque sí tuvo minutos, hubo encuentros donde Joel Huiqui lo dejó en la banca (la mayoría de los partidos) en la primera mitad de la campaña. Pero desde aquellos días donde el DT prometió cambios tras lo vivido con Pumas, Andrés Montaño ha tenido minutos en los últimos cinco partidos de la Liga BBVA MX. Y además, tiene cifras bastante relevantes de injerencia en el marcador.

El futbolista mexicano de 24 años acumula 4 asistencias y 4 goles. Sus anotaciones llegaron en las últimas cuatro partidas de liga mexicana y cuenta con 5 juegos participando en los resultados finales. Es por eso, que si el proyecto de Cruz Azul marcha bien con Joel Huiqui, el ex Mazatlán podría ser hombre de total relevancia para el esquema en la cancha.

¿Cuándo se termina el contrato de Joel Huiqui con Cruz Azul?

La urgencia - aunque se indica que la directiva lo resolverá al finalizar el Apertura 2026 - de resolver el contrato de Andrés Montaño radica en que su contrato termina a mediados de 2027. En ese sentido, hay interés de otros clubes por ficharle y se requerirá de una buena oferta deportiva y probablemente económica. Según algunos reportes, la directiva apelaría por extender su vínculo con Cruz Azul un año más.