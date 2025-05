Vicente Sánchez sobre la lesión de Andrés Montaño “Estamos en doble competencia, debemos cuidar cada detalle”

Luego de la clasificación de Cruz Azul a las semifinales del Clausura 2025 tras eliminar a León, el técnico Vicente Sánchez fue cuestionado sobre la situación física de algunos jugadores. En ese contexto, el estratega celeste se refirió con cautela a un posible caso de lesión dentro del plantel, con Andrés Montaño quien salió en los primeros minutos del terreno de juego y todo indica que sería una lesión de ligamentos.

“Todavía no lo tengo (panorama) como entrenador, uno no quiere que nadie se lesione y, bueno, cuando lo tenga, daré una opinión”, declaró Sánchez en conferencia de prensa, dejando claro que no emitiría juicio alguno sin contar con el parte médico oficial del cuerpo técnico.

Te puede interesar: ¿Será olvidado? Christian Martinoli asegura que el América de Jardine no será de los más históricos

Resumen: Necaxa 0-0 Tigres | Cuartos de Final de Ida, Clausura 2025

En Cruz Azul esperan el parte médico oficial

La declaración generó especulación sobre el estado físico de algunos jugadores que terminaron el partido con molestias. Sin embargo, el técnico optó por la prudencia, enfatizando la importancia de esperar los reportes médicos antes de emitir una valoración concreta.

Sánchez también resaltó que, en esta etapa del torneo, el manejo físico de la plantilla es clave: “Estamos en doble competencia, en semifinal de Liga y en la final de la Copa de Campeones, así que debemos cuidar cada detalle”.

La trascendencia de Sánchez en Cruz Azul

El entrenador uruguayo ha sido fundamental en el resurgir de Cruz Azul esta temporada, manteniendo una racha de 18 partidos invictos y guiando al equipo a instancias decisivas tanto en liga como en torneo internacional. Con América como rival en semifinales, el tema de las lesiones cobra especial importancia para el cuerpo técnico cementero, que busca mantener a su plantel completo y en óptimas condiciones.

Te puede interesar: Mientras Diego Maradona dio doping positivo 3 veces: El futbolista mexicano suspendido de por vida