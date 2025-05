Cruz Azul en busca de un hincha que se hizo viral en el Inter-Barcelona: ¿Qué le ofrecerán?

El partido de semifinales de la Champions League entre Inter de Milán y Barcelona dejó mucho más que goles y emociones. Una imagen se robó toda la atención en las redes sociales: un aficionado con la camiseta de Cruz Azul apareció en pleno estadio del Inter, rodeado de hinchas locales, generando una reacción masiva.

Mientras los ojos del mundo se centraban en los gigantes europeos, las cámaras de televisión captaron al aficionado celeste y del Barcelona, que no solo fue destacado por su camiseta, sino por ser un “infiltrado” en una grada dominada por seguidores del Inter y culés. Aunque el hombre estaba allí apoyando al cuadro catalán, su camiseta de Cruz Azul no pasó desapercibida y se convirtió en un fenómeno viral.

Cruz Azul lanza una invitación única al hincha celeste

Aprovechando la fama que ganó este aficionado, Cruz Azul no dudó en aprovechar la oportunidad para hacer un gesto especial. A través de sus redes sociales, la Máquina lanzó un mensaje buscando al hincha que se mostró tan orgulloso de su camiseta celeste en el Giuseppe Meazza.

"¡Estamos buscando a un aficionado que estuvo en el partido Inter-Barcelona con nuestra camiseta! Queremos invitarlo a la final de la Concachampions el próximo 1 de junio en el Estadio Olímpico Universitario”, publicó el club. La invitación es para que este aficionado se una a la familia celeste en la gran final ante Vancouver Whitecaps.

La respuesta del aficionado celeste en redes sociales

El aficionado, al ver que se había convertido en una sensación viral, no tardó en compartir sus sentimientos en sus redes sociales. “Que partidazo, la verdad me voy triste por el resultado, pero muy contento por haber vivido este partido, una final adelantada… Sí, traigo la del Cruz Azul y sí, muy probablemente me vieron en la tele”, comentó, mostrándose orgulloso de haber representado a La Máquina en ese escenario tan especial.

Con su gesto simbólico, este hincha no solo muestra su amor por Cruz Azul, sino que también ha generado una conexión única con los seguidores del club, quienes ahora tendrán la oportunidad de ver a este aficionado en la final de la Concachampions.