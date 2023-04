Cruz Azul buscaría fichar a Alemao para el Apertura 2023

Cruz Azul es otro desde la llegada de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti al banquillo. El conjunto cementero estuvo en los últimos lugares de la Tabla General del Clausura 2023, y ahora sueña con meterse de forma directa a la Liguilla del futbol mexicano.

La tarea no es nada fácil, y no depende de ellos, pues después de 13 Jornadas son octavos, con 20 puntos, a cuatro puntos de evitar la repesca, y con cuatro fechas por jugarse, dependerían de que los de arriba no sumen algunos puntos, y ellos tener una participación casi perfecta.

Resumen: Puebla 1-3 Cruz Azul | Jornada 8, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: América ya tendría al reemplazo perfecto de Henry Martín

Cruz Azul ya piensa en el Apertura 2023 con Ricardo Ferretti

A pesar de que todavía no termina el certamen, el ‘Tuca’ y Memo Vázquez ya piensan en el siguiente torneo; incluso se ha hablado de algunos refuerzos que podrían llegar. Entre ellos está el mediocampista de Tigres, Rafael Carioca, a quien el veterano DT conoce bien, tras su pasado con los felinos.

Asimismo, se asegura que estarían uscando un centro delantero, pues los que tiene actualmente no han convencido al ‘Bigotón', y existe un futbolista brasileño que habría llamado la atención del estratega brasileño.

Te puede interesar: Santiago Giménez es buscado por equipo millonario de la Premier League

Alexandre Alemao en la mira de Cruz Azul para el Apertura 2023

De acuerdo con información de GOAL Brasil, la Máquina ya habría tenido pláticas con el Internacional, para hacerse de los servicios del atacante Alexandre Alemao, jugador de 25 años que termina su contrato en diciembre de 2025, pero que podría salir por cuatro millones de dólares —de acuerdo al portal—. El delantero suma dos goles en 11 partidos y 438 minutos disputados.

INFORMAÇÃO!!!



Cruz Azul mira contratação de Alemão; Internacional pede US$ 4 milhões | @GoalBRhttps://t.co/6CXUxpu86P — Thiago Fernandes (@thirfernandes) April 6, 2023

Además, su salida se podría dar, ya que el conjunto carioca estaría esperando el regreso de Luiz Adriano, quien arribaría del Antalyaspor de Turquía. Las próximas semanas serán cruciales para el posible arribo de Alemao a Cruz Azul.