Cruz Azul busca rescindir el contrato de este futbolista para el siguiente torneo

La Máquina de Cruz Azul se quedó muy cerca de conseguir su décimo campeonato de liga en el Clausura 2024; sin embargo, tuvo que conformarse con el segundo lugar al caer en la final frente a las Águilas del América. Ahora Martín Anselmi y sus jugadores trabajan de cara a lo que será la próxima temporada y dentro de la planeación comenzó la etapa de altas y bajas.

En esta etapa en La Noria ya buscan darle salida a uno de los futbolistas que aún pertenecen al equipo celeste, se trata de Cristian Tabó quien está vinculado aún al club cementero y tras su paso fallido por los Pumas de la UNAM su futuro en la institución cementera está en duda y se buscaría la recisión de contrato del uruguayo.

Por lo pronto en Cruz Azul ya tendrían sus primeras tres incorporaciones de cara a la siguiente temporada y serían: Jorge Sánchez, Andrés Montaño y el griego Giorgios Giakoumakis.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.



Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.