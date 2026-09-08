Cruz Azul prepara un último fichaje antes del cierre del mercado: juega en Boca Juniors

Cruz Azul todavía podría dar una última sorpresa en el mercado de fichajes. A sólo unos días del cierre de registros en la Liga BBVA MX, La Máquina mantiene abierta la posibilidad de incorporar a un futbolista más para completar la plantilla de Joel Huiqui.

La prioridad estaría en la defensa y uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza durante las últimas horas es el de Marco Pellegrino, defensor argentino de 24 años que actualmente pertenece a Boca Juniors.

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Reportes surgidos desde Argentina señalan que Cruz Azul sigue de cerca la situación del central y podría presentar una propuesta para intentar llevarlo a La Noria antes de que termine el periodo de transferencias.

Por ahora, sin embargo, no existe una oferta formal confirmada, por lo que la operación permanece únicamente como una posibilidad dentro de los movimientos que analiza la directiva cementera.

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¿Quién es Marco Pellegrino, el jugador que interesa a Cruz Azul?

Pellegrino es un defensor central argentino que actualmente forma parte de Boca Juniors y tiene contrato con el conjunto Xeneize hasta mediados de 2029.

El futbolista ha disputado 21 partidos oficiales con Boca y compite por un lugar dentro de la defensa del conjunto argentino.

Su valor de mercado ronda los 3.5 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt, una cifra que podría convertirse en uno de los principales obstáculos para una eventual negociación.

Además, Boca no tendría como prioridad desprenderse del defensor, por lo que Cruz Azul necesitaría encontrar una fórmula que resulte atractiva para el conjunto argentino.

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Cruz Azul todavía no cierra su mercado de fichajes

Aunque todo parecía indicar que la llegada de Alan Mozo sería uno de los últimos movimientos de Cruz Azul, la directiva todavía analiza oportunidades.

La intención sería incorporar únicamente a un futbolista que pueda llegar bajo condiciones económicas favorables, ya sea mediante un préstamo o una transferencia de bajo costo.

Por esa razón, la llegada de Pellegrino luce complicada, pero su nombre aparece entre las alternativas que han sido vinculadas con La Máquina durante las últimas horas.

Cruz Azul tiene hasta el 11 de septiembre para concretar cualquier incorporación antes del cierre de registros de la Liga BBVA MX.