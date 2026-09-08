Clásico Joven: precio y dónde comprar los boletos para Cruz Azul vs Club América

Cruz Azul y el Club América se preparan para uno de los partidos más esperados de la Jornada 8 del Apertura 2026. Los aficionados quieren conseguir los boletos para ir al Estadio Banorte para uno de los mejores clásicos de la Liga BBVA MX. Mientras tanto, se habla de que La Máquina podría reforzarse antes del Clásico Joven.

Mientras en América critican a refuerzos, el equipo de Guillermo Almada también tiene la mirada puesta en el duelo contra Cruz Azul. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Banorte y ya cuenta con precios definidos para los aficionados que quieran asistir al Clásico Joven del futbol mexicano.

|Getty Images

¿Cuánto cuesta ver a Cruz Azul vs. Club América en el Estadio Banorte?

Los boletos para el partido entre Cruz Azul y Club América tienen diferentes precios de acuerdo con la zona elegida. Las localidades disponibles parten desde 968.32 pesos mexicanos, aunque algunas áreas del Estadio Banorte ya aparecen agotadas debido a la expectativa alrededor del encuentro.

Estas son algunas de las localidades que aparecían con disponibilidad y sus precios de inicio:

500 Lateral: desde $968.32 MXN.

600 Lateral: desde $968.32 MXN.

500 Sur: desde $968.32 MXN.

600 Sur: desde $968.32 MXN.

100 Sur: desde $2,107.52 MXN.

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Otras zonas, como 100 Lateral, 100 Plus, 300 Lateral B, 300 Preferente, Palcos Club con alimentos y bebidas, 400 Lateral, 400 Norte, 500 Norte y 600 Norte, aparecen agotadas. Los precios señalados incluyen impuestos y comisiones, pero el costo puede cambiar según la localidad.

¿Cómo conseguir boletos para el Clásico Joven?

La venta de entradas para Cruz Azul vs. América se realizó mediante Fanki. El acceso al Estadio Banorte también requiere contar con FAN ID, registro obligatorio para mayores de edad. No se aceptan capturas de pantalla ni entradas impresas. El código QR estará disponible dos días antes del partido.

Las puertas del inmueble abrirán dos horas antes del comienzo del encuentro. Los aficionados deberán considerar también las restricciones sobre mochilas, bebidas externas, armas, pirotecnia, drones y cámaras profesionales, entre otros objetos.

¿Cuándo juegan Cruz Azul vs América?

Cruz Azul enfrentará al Club América el sábado 12 de septiembre de 2026, en partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Clásico Joven comenzará a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Banorte.

