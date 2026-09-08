ÚLTIMA HORA: Cruz Azul busca un último refuerzo antes de enfrentar al América

Luego de los rumores sobre una posible baja en Cruz Azul, la directiva todavía analiza la posibilidad de realizar un movimiento más durante el mercado de fichajes. La Máquina tiene una visión específica para el final del libro de pases.

Con el Clásico Joven ante el Club América como parte del calendario, Cruz Azul mantiene la atención puesta en el cierre del mercado. Distintos reportes explican que los cementeros todavía podrían buscar una última incorporación antes del 11 de septiembre. Sin embargo, La Máquina no haría un gran desembolso, solo buscaría a alguien que llegue a bajo costo.

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La visión de Cruz Azul sobre el mercado de fichajes

Cruz Azul ha tenido un mercado de fichajes austero, especialmente después de conseguir el título del Clausura 2026. La Máquina decidió mantener una base importante de ese plantel y solamente realizó incorporaciones puntuales para fortalecer algunas posiciones de cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que llegue otro futbolista. El club analiza perfiles que puedan llegar a préstamo o mediante una transferencia asequible. Sin embargo, descartan contrataciones de gran nombre.

América anuncia su primera baja para el Clásico Nacional|Crédito: Club América / X

Los refuerzos de Cruz Azul en este mercado de fichajes

Alan Mozo: uno de los movimientos que más llamó la atención en este mercado. El lateral llegó a Cruz Azul para cubrir una necesidad en el costado derecho.

uno de los movimientos que más llamó la atención en este mercado. El lateral llegó a Cruz Azul para cubrir una necesidad en el costado derecho. Alan Montes: se incorporó para reforzar la defensa.

se incorporó para reforzar la defensa. Juan José Calero: llegó como una alternativa para el centro del ataque.

llegó como una alternativa para el centro del ataque. Ricardo Rodríguez: también se sumó al plantel después de ser adquirido desde Mazatlán.

¿Cuándo juegan Cruz Azul y Club América en el Clásico Joven?

Cruz Azul enfrentará al Club América por la octava jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El Clásico Joven se disputará el sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Banorte, donde La Máquina será local.

El conjunto dirigido por Joel Huiqui llegará después de vencer a Santos Laguna y conseguir su segunda victoria consecutiva. Antes de la jornada 8, Cruz Azul se encuentra en el sexto lugar de la clasificación con 12 puntos. Por su parte, el equipo de Guillermo Almada es líder con 16 puntos.

