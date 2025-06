Cruz Azul campeón: ¿qué equipo es el rey de la Concachampions?

Cruz Azul derrotó 5-0 a Vancouver Whitecaps en la final de la Concacaf Champions Cup o también conocida como Concachampions .

. La Máquina conquistó su séptimo título de la confederación y se posicionó como uno de los equipos más ganadores, aunque ocupa el mote del rey de la Concachampions junto a otro club.

Cruz Azul apaleó a Vancouver Whitecaps en la final de la Concachampions por marcador de 5-0 en el estadio Olímpico Universitario. La Máquina fue amplia dominante durante los primeros 45 minutos al meter 4 de los 5 goles que le dieron su título número 7 de la competencia. A pesar de no lograr la hazaña de coronarse tanto en la Liga BBVA MX como en la Concacaf Champions Cup, los celestes aseguraron su pase al Mundial de Clubes 2029 , en el que también estará el PSG. Además de este hito, los de la Noria también se proclamaron como “rey de la confederación” al ser el equipo más ganador; sin embargo, este puesto lo comparte con su acérrimo rival: América.

Clubs América América comparte el mote de “rey de la Concachampions” junto a Cruz Azul al ser los equipos con más títulos

La Máquina y las Águilas lideran la Concacaf con 7 títulos. Los celestes conquistaron el campeonato tras 11 años de no hacerlo. Mientras que los de Coapa suman casi 10 años de sequía, pues el último llegó en la Temporada 2015-2016. El segundo puesto lo ocupa Pachuca con 6, otro club al que se le dan los torneos Internacionales, prueba de ello, la Copa Sudamericana que levantaron en 2006 al ganarle a Colo-Colo de Chile. La lista de ganadores se compone de la siguiente manera:



Cruz Azul y América con 7 Pachuca con 6 Monterrey con 5 Pumas y Saprissa con 3 Toluca, Chivas y Atlante con 2

TE PUEDE INTERESAR:



Los títulos de Cruz Azul en la Concachampions

Cruz Azul conquistó su primer campeonato de la Concacaf en 1969, cuando derrotaron a Comunicaciones de Guatemala. Un año después lograría el bicampeonato en un hecho insólito, ya que no disputó la final porque la otra llave de semifinal no se completó. En 1971 culminaría una gran época para la Máquina al conquistar su tercer trofeo ante el Alajuelense de Costa Rica. Pasaría 25 años para que los celestes volvieran a ganar el torneo al derrotar a los Rayos del Necaxa. Una temporada más tarde, en 1997, volverían a lograr la hazaña al vencer a Los Ángeles Galaxy. En 2014 conquistaría su sexto título en una final no apta para cardiacos, ya que a pesar de empatar 1-1 con Toluca levantó el trofeo gracias al criterio de gol de visitante. Finalmente, la séptima llegó el 1 de junio tras golear 5-0 a Vancouver Whitecaps.