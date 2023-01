Cruz Azul suma a su tercer refuerzo para el Clausura 2023

Cruz Azul ya tiene nuevo refuerzo. El defensa de 23 años de edad, Carlos Vargas, llega al equipo de La Noria para este Torneo Clausura 2023 luego de que Mazatlán anunciara su baja el 16 de enero del presente año.

A lo largo de cinco campañas con el cuadro de los ‘Cañoneros’, Vargas tuvo un registro de 62 partidos disputados, acumulando nueve tarjetas amarillas y una roja desde el Torneo Apertura 2020.

Formado en las Fuerzas Básicas de los Xolos, el zaguero vio actividad con el primer equipo de Tijuana en un torneo, el Clausura 2017.

Posteriormente, fue parte de las filas del América, escuadra con la cual estuvo desde el Apertura 2017 hasta el Apertura 2019 y con el cual pudo levantar un campeonato de Primera División en el Apertura 2018 ante Cruz Azul, una Copa MX en el 2019 y un trofeo de Campeón de Campeones.

Otros refuerzos de Cruz Azul en el C2023

Además de Carlos Vargas, otros jugadores que se sumaron al equipo dirigido por Raúl Gutiérrez son Augusto Lotti y Ramiro Carrera, quienes no han tenido actividad con Cruz Azul debido a que no habían podido ser registrados. No obstante, se espera que Ramiro Carrera pueda hacer su debut con ‘La Máquina’ en la Jornada 3.

El siguiente compromiso de Cruz Azul en el Clausura 2023 es el 21 de enero cuando visiten al Necaxa en la cancha del Estadio Victoria para encarar la Fecha 3 del campeonato.

Luego de dos partidos en el certamen, la escuadra de La Noria registra un empate ante Xolos y una derrota, frente a Rayados, por lo que se ubican en el lugar 14 de la tabla general con una unidad.

