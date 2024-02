En Cruz Azul dedican triunfo a Nacho Rivero y al “Toro” Fernández

Cruz Azul sigue en buen momento y ligó su cuarta victoria de forma consecutiva, el tercer triunfo en casa, un estadio azul que vivió una serie de contrastes al triunfo celeste frente al Atlético de San Luis, primero la ausencia de Nacho Rivero por el fallecimiento de su madre y después la lesión de Gabriel ‘Toro’ Fernández que se confirmó fue una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha por lo que se perderá todo el torneo y el técnico Martín Anselmi les dedicó el triunfo.

“Para nosotros es muy importante ganar es muy duro lo que sucedió con nuestro capitán, el triunfo va para él que no la esta pasando bien y con relación a lo del Toro habrá que esperar, en las primeras imágenes no son buenas imágenes, tendremos que se cautelosos y esperar lo que diga el área médica, se dé un informe correcto y este triunfo va para él”, mencionó el estratega en conferencia de prensa.

Anselmi destaca el funcionamiento de Cruz Azul

Por otro lado destacó lo bien que lo ya hecho su equipo en el arranque del Clausura 2024 y lo sorprendido que está del entendimiento que han tenido sus jugadores a su sistema de táctica y juego.

“Más allá del resultado, lo que no imaginaba es el funcionamiento. En mi experiencia, nosotros tenemos una idea compleja de interpretar cada acción y esa interpretación lleva tiempo. Asimilar una idea a la hora de tener una pelota, es complejo y no lo esperaba, no en esta cantidad de jornadas, en el tiempo que llevamos trabajando y la interpretación que tienen los jugadores. Aun así, tenemos mucho por mejorar. En el fútbol es complicado salvo que hay uno en Inglaterra y uno en España los demás ganamos y perdemos contra quien sea, todos te exigen, hay planteles con mucha jerarquía con la misma forma y ese es nuestro propósito”, puntualizó.

La Máquina de Cruz Azul marcha con 13 unidades, cuatro victorias, tres en casa, un empate y una derrota y en las próximas jornadas se medirá a Tigres, León, América y Chivas.

