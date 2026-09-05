Cruz Azul toma postura ante el futuro de Willer Ditta en pleno cierre de mercado

El mercado de fichajes todavía no termina y Cruz Azul ha tenido que blindar a una de sus piezas más importantes. Después de los distintos intereses que aparecieron por Willer Ditta durante los últimos días, La Máquina tiene clara su postura respecto al futuro del defensa colombiano.

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Ditta despertó interés fuera de México y River Plate incluso buscó abrir una negociación por el central. Sin embargo, Cruz Azul rechazó una propuesta cercana a los seis millones de dólares al considerar insuficiente la cantidad.

Posteriormente aparecieron versiones que colocaban al futbolista rumbo al Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos por aproximadamente 4.5 millones de euros.

Sin embargo, fuentes consultadas por Azteca Deportes señalan que actualmente no existe una negociación para concretar su salida y la postura de Cruz Azul es mantenerlo dentro de la plantilla.

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¿Willer Ditta se va de Cruz Azul?

Por ahora, la respuesta es no. Cruz Azul considera al colombiano una pieza importante de su estructura defensiva y no contempla desprenderse de él bajo las condiciones que se han presentado hasta el momento.

Eso no significa que la puerta esté cerrada ante cualquier escenario. Como ocurre durante los últimos días de una ventana de transferencias, una propuesta extraordinaria podría obligar a cualquier directiva a reconsiderar su postura.

Pero tendría que tratarse de una cantidad considerablemente superior a las que han aparecido hasta ahora.

Y es que Ditta llegó a La Máquina en 2023 y se ha cnsolidado como uno de los defensores con mayor continuidad dentro del equipo. Su rendimiento también despertó nuevamente el interés de River Plate, aunque la primera propuesta del conjunto argentino estuvo lejos de convencer a la directiva cementera.

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Cruz Azul busca cerrar filas antes del final del mercado

Mantener a Ditta adquiere todavía mayor importancia después de todo lo ocurrido durante los últimos días.

La Máquina estuvo cerca de perder a Erik Lira, cuyo fichaje con Mónaco se cayó prácticamente sobre el cierre del mercado europeo, mientras la directiva todavía intenta encontrar una fórmula para concretar la llegada de César Montes.

En ese contexto, desprenderse de otro elemento importante de la defensa obligaría a Cruz Azul a reaccionar nuevamente antes del cierre de registros.