En esta fecha se tiene que reincorporar Erik Lira a Cruz Azul tras fichaje fallido al Mónaco

Erik Lira estuvo a punto de convertirse en un mexicano más que daba el salto a Europa luego de la extraordinaria participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana; sin embargo, por cuestión de tiempos el futbolista tendrá que mantenerse en Cruz Azul al menos seis meses más.

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Para dar un poco de contexto, vale decir que Erik Lira tenía todo para emigrar al futbol del viejo continente luego del interés del Mónaco, equipo que estuvo dispuesto a pagar 8 millones de dólares por él más tres en variables. Sin embargo, al final el club no pudo deshacerse de una plaza de extracomunitario en el cierre de registros.

¿En qué fecha se reincorporará Erik Lira a Cruz Azul?

La directiva del Mónaco se disculpó con Erik Lira por no poder ficharlo en tiempo y forma, por lo que el jugador de 26 años de edad tendrá que reportar con un Cruz Azul que, durante estos días, le permitió concentrarse en su hipotético fichaje a Europa, mismo que al final no se dio.

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Erik Lira



El jugador llegó a las instalaciones de La Noria para en entrenamiento de hoy.@record_mexico pic.twitter.com/WXYUwdXXFG — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) September 4, 2026

Ante ello, y después de un par de días libres entregados por la directiva, el portal ESPN menciona que Erik Lira deberá integrarse con el resto de sus compañeros celestes este viernes 4 de septiembre con miras al juego ante Santos, mismo en el que seguramente no verá acción.

Cabe decir que Lira se ha perdido los últimos dos compromisos en donde Cruz Azul enfrentó al Atlas y Necaxa, por lo que el duelo ante Santos sería el tercero que se pierde de manera consecutiva. No obstante, se espera que vuelva a ser protagonista en el equipo de Joel Huiqui de cara a la próxima semana.

¿Cuáles son los números de Erik Lira en Cruz Azul?

Fue en enero del 2022 cuando Erik Lira fichó por Cruz Azul luego de una gran etapa con los Pumas de la UNAM, por lo que el mexicano ya tiene más de cuatro años en la institución celeste. En esta cantidad de tiempo, el elemento defensivo registra dos goles y dos asistencias en 203 duelos disputados.