Los delanteros que no pudo fichar Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul ha tenido un inicio de temporada muy irregular con sólo un triunfo en el primer tercio del Apertura 2023 y la eliminación en 16vos de final de la Leagues Cup. No es un secreto que una de las principales razones del mal paso del cuadro celeste es la falta de contundencia debido a la ausencia de un centro delantero de jerarquía.

En intentos no se quedó, la Máquina de Cruz Azul buscó a más de 7 centros delanteros dentro y fuera del país; sin embargo, con ninguno se pudo cerrar fichaje y tuvieron hasta el momento que conformarse con Diber Cambindo y el fichaje de Ángel Sepulveda, aunque su posición nominal nunca ha sido como nueve.

Aquí repasamos la lista de todos los jugadores que buscaron en la Noria y no pudieron concretar:

Alan Pulido: Rechazó la oferta y renovará con el Sporting Kansas City en la MLS

Juan Ignacio Dinneno: No se llegó a un acuerdo entre directivas y se quedó en los Pumas de la UNAM donde ha alternado titularidad.

Guillermo Martínez: Puebla rechazó la oferta y se quedó en la Franja donde lleva 2 goles en el Apertura 2023.

José González: Chivas elevó el precio de su carta y Cruz Azul declinó ir por el atacante conocido como el “Tepa”.

Santos Borré: El deseo del jugador siempre fue permanecer en Europa por lo que nunca pasó por su mente llegar al balompié azteca.

Nicolás López: Fue fichado por el conjunto de León, equipo con el que ya tuvo minutos en este torneo.

Rogelio Funes Mori: Nunca se llegó a un acuerdo por el valor del futbolista y no quedó en algo más que un contacto.

Uriel Antuna desconoce la razón por la que no fichó con América

“Sinceramente no sé, no sé qué pasó, un día me dijeron puedes ir, al otro día me dijeron ya no. Entonces no sé exactamente lo que pasó, se manejó más arriba de mí, de mi representante y bueno son cosas que quedaron en el pasado y nada ahorita estoy defendiendo a Cruz Azul, estoy encantado de Cruz Azul, la ciudad me ha tratado muy bien, azul me ha tratado muy bien y cada vez me voy enamorando más de Cruz Azul”, mencionó Uriel Antuna en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.