Cruz Azul propina paliza y ya está en las Semifinales del Apertura 2025
Cruz Azul femenil se convirtió en una locomotora, y logró superar el marcador adverso en el global, metiéndole 5 goles a Pachuca en el juego de vuelta de los Cuartos de Final
Este sábado se enfrentan en un duelo determinante, el Pachuca ante el cuadro del Cruz Azul, en cotejo de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, serie que va en favor de las locales por marcador de 2-1.
El miércoles, el conjunto de Pachuca logró imponerse ante las celestes, que en el juego logró marcar primero con tanto de Aerial Chavarin, jugada en la que un servicio largo logró rematar de cabeza para que a los 10 minutos se pusieran con una ventaja.
Pero 4 minutos más, el equipo hidalguense empató los cartones con la legendaria Charlyn Corral quien puso el empate para cerrar el duelo, aquel gol, la mexicana mostró sus recursos cuando estando en una situación difícil, lanzó un punterazo que fue gol.
Por si fuera poco, Corral, anotó al 32’, para ponerse arriba. En ese gol cerró la pinza en una diagonal que fue determinante para que la azteca marcara el gol que al final fue de la victoria.
Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY sábado 8 de noviembre; marcador online
GOOOOL ¡Aerial Chavarin pone el quinto para Cruz Azul!
Chavarin pone otro gol más para las celester, que se saborean el pase a Semifinales de la Liga MX Femenil.
90+5' CAYÓ EL QUINTOOOOOOOOO— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
AERIAL CHAVARIN NO PODÍA QUEDARSE SIN ANOTAR
¡ARRRIBA LA MÁQUINA! 🚂 pic.twitter.com/y0dpfgId1p
Daniela Calderón pone el cuarto para Cruz Azul
Gran jugada entre Calderón y cerró Analu, para poner el cuarto y que parece sentencia el marcador.
83' GOLAZOOOOOOO DANIIIIII— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
QUÉ PARED ENTRE CALDERÓN Y ANALU PARA EL CUARTOOOOOOO
¡ESTO ES LA MÁQUINAAAAA! 🚂 pic.twitter.com/4m4SZZTd3o
Yaneisy Rodriguez marca el tercer gol de las celestes
Tremenda presentación de Cruz Azul de visita ante las Tuzas, que están abajo 3-0 en el marcador y están encaminándose a las Semifinales.
59' GOOOOOOOOOL DENEISHAAAAAAAAA— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
ASISTENCIA DE ANALU, DEFINICIÓN DE BLACKWOOD PARA EL 3-0
¡VAMOOOOOOOOOOS! 💙 pic.twitter.com/MjAVTXpFXS
¡GOOOOL! Yaneisy Rodríguez anota el segundo para Cruz Azul
Yaneisy Rodríguez anotó por el equipo Cruz Azul, para de momento darle la vuelta al global 3-2.
52' GOOOOOOOOOOOL YANEISY RODRÍGUEZ— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
Qué pase de Analu, asistencia de Deneisha y definición de Yane para darnos el 2-0
¡DALEEEEEEEE, MÁQUINAAAAA! pic.twitter.com/JILsCRnV4h
¡GOOOOL! Ana Martínez marca por el Cruz Azul
Ana Martínez logra poner el primer gol de Cruz Azul, con un despeje muy largo que aprovechó, quedándose a nada del arco para marcar para las celestes.
40' GOOOOOOOL ANALUUUUUUUUUU— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
Gran definición de nuestra #9 para abrir el marcador#PAC 0-1 #CAZ
¡VAMOOOOS! pic.twitter.com/ZzvDHQjX66
Falla la Máquina, en la chance que significaba el empate global
Aerial Chavarin disparó en la pena máxima y perdió la oportunidad de oro para las celestes.
Penal para Cruz Azul
Pachuca se acerca con Corral a los nueve minutos
⏱️ 09’ | 🌬️ PACHUCA 0-0 Cruz Azul 🚂— Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) November 9, 2025
¡Disparo de Charlyn Corral buscando el arco!#PachucaCruzAzul
Comienza el encuentro en el Estadio Hidalgo
El cuadro de Pachuca tiene ventaja en el global ante el Cruz Azul, que buscan darle la vuelta a la historia
⏱️ 01’ | 🌬️ PACHUCA 0-0 Cruz Azul 🚂— Club de Futbol Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) November 9, 2025
¡Inicia el partido en el Huracán! ¡VAMOS LAS DIOSAS DEL VIENTO POR EL PASE!
Por: @CementosF #PachucaCruzAzul pic.twitter.com/wBpi6qP6lA
Las jugadoras de Cruz Azul, listas para el juego de Cuartos de Final
Todas juntas esta noche, con un solo corazón 🖤— CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) November 9, 2025
Presentado por Nikko Autoparts. pic.twitter.com/nBQttk3C1w