Cruz Azul propina paliza y ya está en las Semifinales del Apertura 2025

Cruz Azul femenil se convirtió en una locomotora, y logró superar el marcador adverso en el global, metiéndole 5 goles a Pachuca en el juego de vuelta de los Cuartos de Final

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX Femenil
Pachuca vs Cruz Azul jornada 17 liga mx
Ulises Naranjo/MEXSPORT
during the Quarter-final second leg match between Pachuca and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on November 08, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.

Este sábado se enfrentan en un duelo determinante, el Pachuca ante el cuadro del Cruz Azul, en cotejo de vuelta de Cuartos de Final de la Liga MX Femenil, serie que va en favor de las locales por marcador de 2-1.

Pachuca vs Cruz Azul jornada 17 liga mx
Ulises Naranjo/MEXSPORT
during the Quarter-final second leg match between Pachuca and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on November 08, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.

El miércoles, el conjunto de Pachuca logró imponerse ante las celestes, que en el juego logró marcar primero con tanto de Aerial Chavarin, jugada en la que un servicio largo logró rematar de cabeza para que a los 10 minutos se pusieran con una ventaja.

Pachuca vs Cruz Azul jornada 17 liga mx
Ulises Naranjo/MEXSPORT
during the Quarter-final second leg match between Pachuca and Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2025 at Hidalgo Stadium, on November 08, 2025 in Pachuca, Hidalgo, Mexico.

Pero 4 minutos más, el equipo hidalguense empató los cartones con la legendaria Charlyn Corral quien puso el empate para cerrar el duelo, aquel gol, la mexicana mostró sus recursos cuando estando en una situación difícil, lanzó un punterazo que fue gol.

Por si fuera poco, Corral, anotó al 32’, para ponerse arriba. En ese gol cerró la pinza en una diagonal que fue determinante para que la azteca marcara el gol que al final fue de la victoria.

cuartos de final femenil pachuca cruz azul liga mx femenil

Pachuca vs Cruz Azul: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de Cuartos de Final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY sábado 8 de noviembre; marcador online

GOOOOL ¡Aerial Chavarin pone el quinto para Cruz Azul!

Chavarin pone otro gol más para las celester, que se saborean el pase a Semifinales de la Liga MX Femenil.

Daniela Calderón pone el cuarto para Cruz Azul

Gran jugada entre Calderón y cerró Analu, para poner el cuarto y que parece sentencia el marcador.

Yaneisy Rodriguez marca el tercer gol de las celestes

Tremenda presentación de Cruz Azul de visita ante las Tuzas, que están abajo 3-0 en el marcador y están encaminándose a las Semifinales.

¡GOOOOL! Yaneisy Rodríguez anota el segundo para Cruz Azul

Yaneisy Rodríguez anotó por el equipo Cruz Azul, para de momento darle la vuelta al global 3-2.

¡GOOOOL! Ana Martínez marca por el Cruz Azul

Ana Martínez logra poner el primer gol de Cruz Azul, con un despeje muy largo que aprovechó, quedándose a nada del arco para marcar para las celestes.

Falla la Máquina, en la chance que significaba el empate global

Aerial Chavarin disparó en la pena máxima y perdió la oportunidad de oro para las celestes.

Penal para Cruz Azul

Pachuca se acerca con Corral a los nueve minutos

Comienza el encuentro en el Estadio Hidalgo

El cuadro de Pachuca tiene ventaja en el global ante el Cruz Azul, que buscan darle la vuelta a la historia

Las jugadoras de Cruz Azul, listas para el juego de Cuartos de Final

