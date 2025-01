Presidente de Pumas se refirió al acuerdo con Cruz Azul por el Estadio

Los Pumas de la UNAM compartirán el estadio con Cruz Azul para este nuevo torneo. Algunos aficionados han mostrado sus molestias a raiz de este acuerdo, aunque el presidente del club auriazul, Luis Raúl González, asegura que será algo bueno al dejarle un ingreso a la institución.

La Máquina empató 1-1 ante Atlas en el arranque del torneo en Ciudad Universitaria.

“A la afición le pido su comprensión y que lo que se está tratando de privilegiar es que tenemos un mundial en el 2026 y se está remodelando el Estadio que venía utilizando Cruz Azul, y lo que privilegia la universidad siempre es la solidaridad que no cancela la competencia pero eso se muestra en la cancha, el mensaje es de Unión dentro de la pasión cada uno pueda tener y expresarla de la mejor manera pero no generando polarizaciones que no ayudan y sin demérito mostrar el cariño a nuestra afición”, dijo el presidente de Pumas.

Las aficiones pueden convivir

Por otro lado, se refirió a la pasión que tienen ambas aficiones de los celestes y auriazules.

“Espero que todos logremos caminar y disfrutar de un espectáculo y que la apasione se den la cancha, y que las aficiones tanto de Cruz Azul como de Pumas muestran esa pasión con el aliento a sus equipos, ayer estaba aquí el uso de las instalaciones será con total respeto a la identidad de Pumas”, expresó Raúl González.

Pumas hizo los debéres en su debut

Gustavo Lema se llevó el primer triunfo del torneo tras vencer 2-1 a Necaxa en casa.

“Lo que noté en el segundo tiempo es que Necaxa se adelanta en el terreno y tuvimos la posibilidad muy clara y era ampliar la diferencia. Teníamos más espacios y cuando no consigues el gol, me parece, por lo que vi del gol, fue medio fortuito porque quiere hacer un cambio de lado, y un gol, es futbol y son emociones. Tuvo otra Ruva, otra clara de Ángel. Unsaín saca una al ángulo y tuvimos muchas situaciones”, sentenció el entrenador de Pumas.

