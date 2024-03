Cruz Azul, una de las víctimas favoritas de Funes Mori

Rogelio Funes Mori está listo para marcar goles con Pumas en la Liga BBVA MX. El próximo rival de los felinos es Cruz Azul, un equipo al que el Mellizo le ha marcado en ya 10 ocasiones.

“Después de tanto tiempo en México se me ha dado marcarle a Cruz Azul. Es un partido importante para volver a la victoria y es importante para seguir pensando en liguilla. Lo táctico es importante. Todos somos defensores y todos atacamos. Depende del técnico. Me gusta 4-3-3 o dos delanteros. Me gusta mucho, pero hay que tener en cuenta que los rivales juegan y estoy para aportar mi granito de arena y mejorar en cada aspecto. Lo importante es volver a ganar”, comentó el delantero auriazul.

Te puede interesar: El mensaje de los jugadores del Puebla previo al choque vs Tigres

Funes Mori quiere estar en el once inicial

Por otro lado, el atacante argentino naturalizado mexicano se refirió a la oportunidad de volver al once titular que dirige Gustavo Lema.

“Estoy muy contento de tener otra oportunidad. Después de lo que pasó uno no se espera esas cosas de estar parado, no entrenar, no jugar. Para mí es una oportunidad de jugar, a mostrarme a mí mismo que puedo seguir compitiendo y hacer muchos goles. Para eso me trajeron y tengo que estar bien físicamente. Después sabemos que Cruz Azul juega bien, tiene buenos jugadores y tienen un sistema de juego muy bueno donde atacan mucho y tienen buena posesión. Tenemos que estar bien parados para hacerle daño. Ojalá nosotros lo hagamos de la mejor manera”, expresó Rogelio.

Rogelio sabe que en Pumas se responde con títulos

El mellizo habló sobre la presión que hay en Pumas por conseguir títulos.

“En todos lados hay presión y en clubes grandes te exigen muchísimo. Después de lo que me pasó, uno lo siente de afuera. Sé que estoy en un equipo muy grande que exige el campeonato y es una responsabilidad muy grande para crecer. Estoy consciente de eso y sé que tengo que hacerlo bien para crecer en lo personal y para mi equipo”, sentenció Funes Mori.

Te puede interesar: La Inteligencia Artificial predice el resultados del Rayados vs Chivas