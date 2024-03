Cruz Azul es el equipo que mejor juega en el futbol mexicano: Camilo Cándido

Cruz Azul vive un buen momento en la primera mitad del torneo Clausura 2024 con siete triunfos, 22 puntos que lo tienen en tercer lugar de la tabla general y peleando el liderato del futbol mexicano; sin embargo en el interior del vestidor celeste se siente que es el equipo que mejor futbol desempeña esta campaña en el balompié azteca.

“Para mí el mejor equipo que juega en el fútbol mexicano somos nosotros, se gana, se pierde, se empata, nos costó diferentes circunstancias el respaldo de Martín, esta de todos seguir trabajando, sacrificándonos, haciéndolo bien”, mencionó Camilo Cándido en conferencia de prensa.

Te puede interesar: OFICIAL: El rival del América en los Cuartos de Final de la Concachampions

Quiero seguir los pasos de “Santi” Giménez y jugar en Europa: Mateo Levy

Mateo Levy es un joven de 17 años que debutó en el Clausura 2024 con la Máquina de Cruz Azul. Tras sus buenas actuaciones en el poco tiempo que tiene en el máximo circuito, ha tenido comparaciones con el delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, comparaciones que le agradan y las toma con la madurez suficiente.

“Siempre lo dije, estoy agradecido con el cuerpo técnico y el equipo. La verdad siempre me siento con mucha confianza a la hora de entrenar y jugar. Siento que tengo el apoyo de mi equipo y cuerpo técnico y eso me genera confianza y tranquilidad. Tratando de aprovechar las oportunidades que tengo. Lo he dicho, espero seguir los pasos de Santiago Giménez, mi sueño es jugar en Europa”, mencionó Levy en conferencia de prensa.

Por ahora para Levy queda mucho futuro por delante y muchas cosas por demostrar, mientras busca el título con la Máquina, aunque el siguiente objetivo a corto plazo es el próximo sábado cuando se midan a Necaxa en la Jornada 12 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Te puede interesar: Chivas: Descubre los futbolistas que generan más oportunidades de gol