Cruz Azul es la esperanza de vida de José Armando

Cuando el futbol deja de ser sólo un deporte y se convierte en una esperanza de vida. Eso es lo que el Cruz Azul representa para José Armando, un adolescente de 14 años de edad que tiene como última voluntad conocer en persona a los jugadores de ‘La Máquina’ antes de abandonar este mundo.

Ya son más de 120 quimioterapias, nueve años luchando contra la leucemia, enfermedad que padece desde los 5 años. Sin embargo ya llegó el día en el cual José Armando ha tomado la decisión de no seguir luchando más por su vida, ya no quiere sufrir más dolores, ya no quiere el desgaste de las quimioterapias, lo único que quiere es “divertir la vida” una frase que repite constantemente el veracruzano.

Antes de dejar este mundo quiere cumplir la mayoría de los sueños que tiene entre ellos estaba tener una fiesta de cumpleaños ya que tras vivir en el hospital jamás pudo festejarse, hace algunos días por fin tuvo la celebración que siempre soñó; con payasos, música, helados y muchos amigos le dio la bienvenida a los 14 años.

Ahora tiene otro sueño por cumplir, conocer a los jugadores de Cruz Azul.

“¿Que te gusta del Cruz Azul? ¡Todo! ¿Qué le dirías a los jugadores? pues que juegan muy bien y que un día espero conocerlos ¿quién es tu jugador preferido o el que mejor juega? ¡Ay no se! es que para mí todos juegan bien. Espero un día verlos de cerca”.

Lo haremos pequeño.💙 https://t.co/37C5jQivP4 — CRUZ AZUL FUERZAS BÁSICAS (@CruzAzulCantera) February 28, 2024

Cruz Azul cumple el sueño de José Armando

Gracias al esfuerzo que se hizo desde Fuerza Informativa Azteca en Veracruz, el Cruz Azul conoció la historia de este pequeño y le contestó por medio de las redes sociales que le harían su sueño realidad.

Por lo que este fin de semana José Armando viajará a la Ciudad de México para ver en vivo el partido entre Cruz Azul y Chivas correspondiente a la Jornada 10 de la Liga BBVA MX, conocer a sus ídolos y “divertir la vida”.

