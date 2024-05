Cruz Azul estaría cerca de cerrar su primer refuerzo para el Apertura 2024

El conjunto de Cruz Azul ha sorprendido a varios con el buen torneo que ha dado en el Clausura 2024. Terminó en el segundo lugar de la tabla con 33 puntos luego de ganar diez partidos, empatar tres y perder cuatro juegos. Solo dos puntos por debajo del primer lugar que fue el América y superando a plantillas caras como la de Rayados y Tigres.

Se encuentran clasificados a los Cuartos de Final donde se van a enfrentar ante Pumas, en una llave que estará bastante cerrada pero pinta como favorito el equipo celeste.

A pesar de estar concentrados en la Liguilla. Martín Anselmi y la directiva ya trabajan en el Apertura 2024. Hay varias posiciones que buscarían reforzar para tener un plantel más competitivo.

Desde Europa, Fabrizio Romano reveló en sus redes sociales que el equipo de Cruz Azul estaría cerca de completar un refuerzo. Por lo que sería su primer refuerzo del club de cara al Apertura 2024 y Leagues Cup.

Fabrizio detalló que la Máquina ya estaría cerca de completar el fichaje de Jorge Sánchez. Defensor en el que ya se había interesado el equipo celeste pero su llegada no se concretó pues el Porto no quiso dejar ir al mexicano.

Ahora que su préstamo con el equipo del Porto ha vencido, regresa con el Ajax y el equipo holandes tendría la intención de darle salida.

Romano reveló que Cruz Azul estaría cerca de llegar a un acuerdo y que pagarían una cantidad aproximada de tres millones de euros por el defensor.

“Cruz Azul se está acercando a un acuerdo para fichar al defensa mexicano Jorge Sánchez procedente del Ajax, ya casi está hecho.Entiendo que el paquete final rondará los 3 millones de euros para que Sánchez se una a Cruz Azul”.

