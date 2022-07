Cruz Azul con gran semana al ganar Supercopa y debut en Liga BBVA MX

Cruz Azul logró un triunfo de oro este sábado ante Tigres en el Volcán, para iniciar con el pie derecho en la jornada 1 de la Liga BBVA MX y el proceso de Diego Aguirre con la Máquina. El técnico uruguayo tuvo gratas sensaciones sobre este triunfo en Monterrey: “Muchas cosas pueden haber incidido para ganar, pero la principal es que el equipo vino a entregar todo, realmente cada jugador quería estar dentro de la cancha, corrió mucho, dio todo lo que tenía y a partir de ahí, viene todo lo otro. Después, si analizamos el partido fuimos los justos ganadores, aprovechamos los momentos para marcar las ocasiones que tuvimos y mostramos la personalidad para superar momentos de dificultad. Ganar en este estadio es muy difícil.”

Aguirre está satisfecho con la semana realizada por el equipo con dos triunfos importantes: “Sinceramente, en este momento creo que no es correcto hablar de refuerzos. Cuándo estén contemplados daré mi opinión, quiero disfrutar lo que estamos viviendo. Venimos de una semana increíble de ganar la Supercopa en Estados Unidos ante el bicampeón (Atlas) y ganar hoy en el comienzo del campeonato a en este estadio, son puntos muy altos. En otro momento hablamos del tema refuerzo.”

No podemos imaginarnos mejor comienzo: Diego Aguirre

En la máquina están mentalizados de que lo importante no es iniciar bien, si no mantenerse en la regularidad para tener un buen turno, según la óptica del estratega uruguayo: “A ver, no podemos imaginarnos mejor comienzo del que tuvimos con poco tiempo de trabajo, con la dificultades que estamos enfrentando, que todos conocen, y aun así que el equipo presentara esta respuesta y pudiera conseguir el resultado, es buenísimo. Todos los partidos son muy difíciles, entonces creo que de nada sirve lo de hoy, si no lo confirmamos en casa el próximo fin de semana que vamos a tener un gran equipo como Pachuca que viene de jugar una final. Hay que ya disfrutarlo lo de hoy, pero hay que pensar en el otro partido.”

Para concluir su comparecencia con los medios, Diego Aguirre alabó la actuación de Santiago Giménez y cree que tiene argumentos para ser convocado por la Selección Azteca para el Mundial de Qatar 2022: “Yo realmente estoy feliz con el rendimiento de Santi, veo que es un jugar completo que tiene todo, es un jugador con personalidad, con muy buen futbol, ojalá podamos ayudarlo a que se le cumpla el sueño de ir a Qatar. Depende de él, pero lo mismo que dije del equipo, lo digo de Santi. Tuvo un comienzo espectacular, hay que intentarlo llevarlo a ese lugar donde todos quieren estar.”