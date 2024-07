El plan de Cruz Azul para impedir que Huescas debute en Dinamarca

Ruptura total entre Cruz Azul y Rodrigo Huescas. El juvenil canterano cementero ha salido del club por la puerta de atrás, después de negociar por su cuenta su salida del equipo, ocultándole las pláticas que sostenían sus representantes con el Copenhague de Dinamarca.

Huescas jugó el sábado pasado como titular en la victoria del equipo cementero, aún sabiendo que al día siguiente partiría a Europa. Incluso el jugador fue citado por Martín Anselmi para el entrenamiento del lunes, sin embargo, el jugador ya no se presentó.

Esta fue la gota que derramó el vaso, pues el jugador se fue aún sin que el Copenhague haya pagado la cifra de 2 millones de dólares a Cruz Azul, que es lo costo de la rescisión de contrato. La gota que derramó el vaso para que La Máquina acudiera a la FIFA con una demanda en la mano en contra del club europeo y de los representantes de Huescas.

Cruz Azul, con el ‘sartén por el mango’ en el caso Huescas

Pero los ases bajo la manga de Cruz Azul no terminan ahí. El club aún tiene en su posesión el transfer del jugador. Si dese La Noria no lo envían a Dinamarca, Huescas no podría debutar en el Viejo Continente. Una jugada que muchos clubes han utilizado a su favor, cuando el traspaso de algún jugador no se da en los mejores términos.

Es un hecho que en Cruz Azul ya no cuentan con Huescas y Martín Anselmi trabajará con el plantel que tiene, incluyendo los refuerzos estelares como Giorgios Giakoumakis o Luis Romo, quien vuelve a casa. Pero aún así en Cruz Azul tienen claro que las decisiones de Huescas y sus representantes, tendrán consecuencias en los próximos días.