¡CONFIRMADO! Cruz Azul lanza oferta por ex delantero del Real Madrid

Este martes 29 de julio del 2025, Fabrizio Romano dio a conocer a través de sus redes sociales que el conjunto de Cruz Azul lanzó una oferta formal por un ex delantero del Real Madrid.

El reportero, especialista en dar noticias de fichajes, explicó que La Máquina mando una propuesta formal por Luka Jovic, delantero serbio con el que busca reforzarse Cruz Azul. Fabrizio detalló que Jovic solo considera la oferta Celeste en cuanto a equipos mexicanos y que por el momento no ha tomado una decisión pues se encuentra considerando todos los factores incluida su familia.

“Luka Jović ha recibido una propuesta formal de Cruz Azul y es la única que está considerando de equipos mexicanos en esta etapa.

Aún no ha tomado una decisión porque está considerando todos los factores, incluida su familia.”

🚨🇲🇽 Luka Jović has received a formal proposal from Cruz Azul and it’s the only one he’s considering from Mexican sides at this stage.Decision not made yet as he’s considering all factors including his family. pic.twitter.com/tSEomoPoih

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2025