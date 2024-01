Fecha en que saldrán a la venta boletos para el regreso de Cruz Azul en el Estadio Azul

La Máquina de Cruz Azul tendrá un Clausura 2024 muy nostálgico regresando a la que fuera su casa en las últimas décadas. El conjunto celeste jugará el próximo torneo en el Estadio Ciudad de los Deportes y su primer compromiso como local será el sábado 13 de enero frente a los Tuzos del Pachuca en la Jornada 1.

El conjunto celeste regresará a la que fue su casa y abandonó desde 2021, llegando al Estadio Azteca para sus partidos de local, inmueble donde consiguió coronarse campeón de liga, algo que no sucedió durante su estancia en el Estadio de la Colonia Nochebuena.

A su regreso al Estadio Ciudad de los Deportes han surgido muchas dudas como la ¿en qué fecha saldrán los boletos para su regreso a su antigua casa?

El partido entre Cruz Azul y Pachuca será el sábado 13 de enero a las 19:00 horas y los boletos saldrán a la venta para abonados en el pase azul y público general estará abierta a partir de la siguiente semana, por lo que sin duda se espera una buena entrada en el regreso de la Máquina al Estadio “Azul”.

Partidos de Cruz Azul como local en el Clausura 2024

Jornada 1 | 13 enero | Cruz Azul vs Pachuca

Jornada 3 | 27 enero | Cruz Azul vs Mazatlán

Jornada 4 | 30 enero | Cruz Azul vs Xolos de Tijuana

Jornada 6 | 10 febrero | Cruz Azul vs Atlético de San Luis

Jornada 7 | 17 febrero | Cruz Azul vs Tigres

Jornada 10 | 2 marzo | Cruz Azul vs Tigres

Jornada 12 | 16 marzo | Cruz Azul vs Necaxa

Jornada 14 | 6 abril | Cruz Azul vs Rayados

Jornada 16 | 20 abril | Cruz Azul vs Atlas

