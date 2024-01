Alienaciones Cruz Azul vs Mazatlán | Jornada 3 del Clausura 2024

Una nueva oportunidad para el Cruz Azul en su cancha, esta vez contra el Mazatlán, equipo que todavía no suma en el actual Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. Los capitalinos se miden a los de la Perla del Pacífico en el Estadio Ciudad de los Deportes en acción correspondiente a la Jornada 3 del presente certamen, el balón rodará a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La semana pasada los cementeros no pudieron romper el empate contra Juárez en su visita a la frontera norte del país, Ángel Sepúlveda erró desde los once pasos y Sebastián Jurado, otrora arquero de ‘La Máquina', se vistió de héroe ante su antiguo empleador. Lo más preocupante de todo es que los pupilos de Martín Anselmi todavía no encuentran portería rival en la temporada, perdieron por la mínima a manos del Pachuca en la inauguración del torneo.

Del otro lado la urgencia por sumar es igual de imperante, los mazatlecos fueron goleados en su visita al Nemesio Diez y solo tienen una diana en el presente ciclo. Es importante mencionar que será su segunda salida de casa consecutiva, por lo que para Cruz Azul representa una ventaja enfrentarlos justo en este momento.

Son dos victorias para los celestes desde la irrupción del Mazatlán en el máximo circuito del futbol nacional, sin embargo, los conjuntos repartieron unidades la última vez que se vieron las caras. Los norteños ya saben lo que es arruinarle la fiesta a la afición cementera en calidad de visita, se impusieron a Azul por 0-2 en el primer juego del Apertura 2021.

Alineaciones Cruz Azul vs Mazatlán | Jornada 3 del Clausura 2024

Cruz Azul: Kevin Mier; Willer Ditta, Gonzalo Piovi; Lorenzo Faravelli, José Rivero, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi; Uriel Antuna, Ángel Sepúlveda, Gabriel Fernández

Mazatlán: Hugo González; Luis Olivas, Jair Díaz, Facundo Almada, Ventura Alvarado; José Esquivel, Andrés Montaño, Jefferson Intriago; Brian Rubio, Edgar Bárcenas, Gustavo Del Prete.

