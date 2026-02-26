Cruz Azul acelera: YA EN NEGOCIACIONES por el ‘bombazo’ del verano

En La Noria no quieren improvisaciones. El próximo mercado ya tiene una prioridad marcada en rojo: fortalecer la defensa con un nombre que no pase desapercibido.

La dirección deportiva de Cruz Azul ha activado conversaciones para intentar concretar un fichaje de alto impacto de cara al Apertura 2026. El objetivo no es traer jerarquía, liderazgo y experiencia internacional a la zaga central.

Y el nombre que encabeza la lista es César Montes.

Te puede interesar: Se destapa el gran fichaje que prepara Cruz Azul para el verano

¡GOL de José Paradela ! | Toluca 1 - 1 Cruz Azul | J5 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Negociaciones en marcha

El central mexicano, con recorrido europeo y presencia constante en la Selección Nacional, vuelve a colocarse en la órbita cementera. No es un interés nuevo. En ventanas de traspasos anteriores ya existieron acercamientos, pero el contexto no permitió avanzar. El costo de la operación y la cercanía del Mundial llevaron al jugador a priorizar su estabilidad fuera de México.

Pero ahora el panorama es distinto. La intención de La Máquina es clara: cerrar un fichaje que envíe un mensaje contundente al resto de la Liga MX. No se trata solo de reforzar la plantilla, sino de consolidar un pryecto deportivo que aspira a competir por todo torneo tras torneo.

Las negociaciones ya existen de acuerdo a fuentes cercanas al club y ya se trabaja para acordar los términos que permitan concretar el regreso del defensor al fútbol azteca

Lokomotiv rechazó una oferta millonaria por César Montes|Crédito: César Montes / IG

Te puede interesar: Borró casi todo de su Instagram… Kevin Mier desata las alarmas en Cruz Azul

César Montes no vendría solo

El plan no termina en la defensa central. En La Máquina también reconocen la necesidad de reforzar el lateral derecho tras la salida de Jorge Sánchez al fútbol europeo. Esa posición quedó expuesta y el mercado será clave para equilibrar el plantel.

La hoja de ruta contempla dos movimientos estratégicos: un central de peso y un lateral que ofrezca profundidad, recorrido y solidez defensiva.

Montes representa experiencia internacional, liderazgo y carácter. Su llegada no solo elevaría el nivel competitivo del equipo, también enviaría una señal de que el proyecto celeste va en serio.

