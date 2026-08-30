Toluca vs FC Juárez: dónde y en qué estadio juegan por la Jornada 6 del Apertura 2026

Toluca regresa a la actividad dentro de la Liga BBVA MX luego de conseguir su clasificación a las Semifinales de la Leagues Cup 2026. Los dirigidos por Antonio Mohamed deberán cambiar rápidamente de objetivo para recibir a FC Juárez por la Jornada 6 del Apertura 2026, en un partido que presenta realidades completamente diferentes.

Los Diablos Rojos comenzaron la fecha entre los primeros lugares de la tabla general con 10 puntos, mientras que los Bravos todavía no lograron sumar unidades durante el campeonato. El conjunto fronterizo intentará conseguir su primera victoria del semestre ante uno de los principales candidatos al título.

¿Dónde se juega el Toluca vs Juárez por el Apertura 2026?

El encuentro entre Toluca y Juárez se disputará en la ciudad de Toluca, Estado de México. El conjunto escarlata será local y abrirá nuevamente las puertas del denominado “Infierno” para afrontar su tercer partido como anfitrión durante el Apertura 2026.

Los aficionados abrieron un tifo especial con la leyenda “Esto es México”.|Toluca FC

La localía aparece como una ventaja importante para los dirigidos por el Turco Mohamed. Además del apoyo de su afición, los Diablos están acostumbrados a jugar a más de 2,600 metros sobre el nivel del mar, condición que suele representar una dificultad para los equipos visitantes.

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¿En qué estadio juegan Toluca vs Juárez?

Toluca y Juárez se enfrentarán en el Estadio Nemesio Diez, recinto que cuenta con una capacidad aproximada para 28 mil espectadores. El inmueble fue inaugurado en 1954 y es conocido popularmente como “La Bombonera” por la cercanía que existe entre las tribunas y el terreno de juego.

El Nemesio Diez ha sido la casa del conjunto escarlata durante gran parte de su historia y fue remodelado por completo en 2017. También fue una de las sedes utilizadas durante los Mundiales de México 1970 y 1986.

|@tolucafc

¿Cuándo y a qué hora se juega el Toluca vs Juárez?

El partido correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026 se jugará este domingo 30 de agosto a partir de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Estos son los datos principales del encuentro:



Partido: Toluca vs FC Juárez.

Torneo: Apertura 2026.

Jornada: 6.

Fecha: domingo 30 de agosto de 2026.

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Nemesio Diez.

Ciudad: Toluca, Estado de México.

¿Cómo llegan Toluca y FC Juárez a la Jornada 6?

Toluca llega con el ánimo en alto después de vencer por 2-0 al Austin FC y avanzar a las Semifinales de la Leagues Cup. Sin embargo, el Turco Mohamed podría realizar modificaciones en su alineación debido a que el cuadro escarlata deberá enfrentar a León el próximo miércoles 2 de septiembre.

Por su parte, Juárez inició la jornada ubicado en el último lugar de la clasificación con cero puntos después de cinco presentaciones. El equipo dirigido por Pedro Caixinha necesita reaccionar cuanto antes, pero tendrá una prueba complicada frente a uno de los planteles más completos del futbol mexicano.